Obecnie, by skorzystać ze zwolnienia z VAT, roczny obrót firmy nie może przekroczyć 200 000 złotych. Od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2026, limit ten wzrośnie do 240 000 złotych. To istotna podwyżka, która pozwoli większej liczbie małych przedsiębiorców utrzymać status podatnika zwolnionego z VAT.

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

Podniesienie limitu zwolnienia z VAT ma kilka kluczowych korzyści:

Reklama

• Mniejsze obciążenia administracyjne: Firmy zwolnione z VAT nie muszą prowadzić szczegółowej ewidencji VAT, składać deklaracji VAT (JPK_V7M/K) ani martwić się o stawki VAT, co znacząco upraszcza ich księgowość;

• Oszczędność czasu i pieniędzy: Mniej formalności to mniej czasu spędzonego na rozliczeniach, co przekłada się na realne oszczędności finansowe (np. na usługach księgowych);

• Wsparcie dla małych i początkujących firm: Wyższy limit daje nowo powstałym i rozwijającym się przedsiębiorstwom więcej czasu na umocnienie swojej pozycji na rynku, zanim będą musiały zmierzyć się z pełnymi wymogami ustawy o VAT;

Reklama

• Większa konkurencyjność: Dla konsumentów, którzy nie są płatnikami VAT (czyli większość osób fizycznych), ceny produktów i usług od firm zwolnionych z VAT mogą być niższe, ponieważ nie są obciążone tym podatkiem.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż opodatkowaną VAT i chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Co ważne, podwyższony limit obejmie nie tylko firmy, które dopiero rozpoczynają działalność od 2026 roku, ale również te, które już istnieją. Firmy, które w 2025 roku przekroczyły limit 200 000 zł, ale nie przekroczyły 240 000 zł, będą mogły ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT od 1 stycznia 2026 roku, jeśli spełnią pozostałe warunki.

Dla podatników rozpoczynających działalność w ciągu roku nadal będzie obowiązywała zasada proporcjonalnego obliczania limitu zwolnienia, w zależności od liczby dni prowadzenia działalności w danym roku podatkowym.

Co dalej?

Podwyższenie limitu zwolnienia z VAT to pozytywny sygnał dla polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia większą elastyczność i wsparcie w rozwoju, co jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Przedsiębiorcy powinni śledzić szczegółowe obwieszczenia Ministerstwa Finansów, aby upewnić się, że ich rozliczenia są zgodne z najnowszymi przepisami.