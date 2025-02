Renta socjalna 2025. Komu przysługuje?

Renta socjalna to świadczenie skierowane do osób pełnoletnich, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Aby otrzymać rentę socjalną, należy spełnić określone warunki. To:

Reklama

orzeczenie lekarskie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;

osiągnięcie wymaganego i odpowiedniego do wieku staż ubezpieczenia;

wystąpienie niezdolności do pracy w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Renta socjalna 2025. Komu nie przysługuje?

Renta socjalna nie przysługuje wszystkim niezdolnym do pracy. Nie mogą się o nią ubiegać osoby, które:

posiadają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego lub pobierają inne zagraniczne świadczenia rentowe;

są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 5 hektarów przeliczeniowych;

odbywają karę pozbawienia wolności lub znajdują się w tymczasowym areszcie.

Renta socjalna 2025. Ile wynosi świadczenie?

Aktualnie wysokość renty socjalnej wynosi 1780,96 zł brutto, co przekłada się na 1620,67 zł netto. Od 1 marca 2025 roku planowana jest jej waloryzacja, oparta na wskaźniku 105,82%. Oznacza to wzrost renty socjalnej o 5,82%. Zgodnie z tymi przewidywaniami renta socjalna od 1 marca 2025 r. może wynieść 1884,61 zł brutto, czyli około 1715,00 zł netto. Na rękę będzie to o 94,33 zł więcej.

Podwyżka renty socjalnej następuje automatycznie, co oznacza, że osoby uprawnione nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów. Należy również pamiętać, że zmiana wysokości renty socjalnej wpływa na inne świadczenia, takie jak świadczenie wspierające, które również zostanie odpowiednio zwiększone.

Dodatek do renty socjalnej to nowe świadczenie, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Jego początkowa kwota wynosi 2520,00 zł, jednak w marcu zostanie poddany waloryzacji.

Przy wskaźniku waloryzacyjnym na poziomie 105,82% od 1 marca 2025 roku dodatek wzrośnie do 2666,66 zł brutto. Świadczenie to przysługuje osobom otrzymującym rentę socjalną, które dodatkowo mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Reklama

Pierwsze wypłaty dodatku przewidziane są na maj 2025 roku. Warto zaznaczyć, że osoby, którym dodatek został przyznany automatycznie, otrzymają go z wyrównaniem od stycznia. Natomiast w przypadku osób, które złożyły wniosek, wypłata nastąpi od miesiąca, w którym dokument został złożony.

Renta socjalna a renta alkoholowa. Pieniądze dostaną też uzależnieni

Nie istnieje specjalne świadczenie określane jako renta alkoholowa dla osób uzależnionych od alkoholu. Termin ten jest potocznym określeniem renty z tytułu niezdolności do pracy, którą mogą otrzymać również osoby zmagające się z chorobą alkoholową.

Jednak, aby uzyskać takie świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów – samo uzależnienie od alkoholu nie stanowi wystarczającej podstawy do przyznania renty. Renta alkoholowa może zostać przyznana osobie uzależnionej od alkoholu, jeśli spełnia określone warunki: