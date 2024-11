Utrata zdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie stanowi poważne wyzwanie dla wielu Polaków. ZUS oferuje rozwiązanie w postaci renty szkoleniowej, która umożliwia osobom zmuszonym do zmiany ścieżki zawodowej podjęcie dodatkowych kwalifikacji. Od marca 2024 roku wysokość tego świadczenia wynosi 1337,86 zł miesięcznie.

Kto może dostać rentę szkoleniową? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie w postaci renty szkoleniowej jest przeznaczone dla osób, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu, bez względu na wiek czy rodzaj wykonywanej pracy. Przyznanie renty uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków, wśród których kluczowe jest posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność zmiany kwalifikacji zawodowych. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest także wykazania odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych, które są uzależnione od wieku ubezpieczonego.Długość wymaganego stażu pracy kształtuje się następująco:

1 rok dla osób, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 20 lat,

2 lata dla osób w wieku 20-22 lat,

3 lata dla osób w wieku 22-25 lat,

4 lata dla osób w wieku 25-30 lat,

5 lat dla osób powyżej 30 roku życia.

Osoby, których niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, są zwolnione z wymogu posiadania określonego stażu pracy.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Osoby spełniające kryteria ustawowe uprawnione są do pobierania renty szkoleniowej w wysokości minimalnie 1335,72 zł miesięcznie. Świadczenie to ma na celu wsparcie finansowe osób przekwalifikowujących się zawodowo.

Inna metoda naliczania świadczenia jest w przypadku osób, których niezdolność do wykonywania dotychczasowego zajęcia spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. W takiej sytuacji ZUS wypłaca środki z funduszu wypadkowego, a kwota przekazywana na konto wynosi pełne 100 proc. podstawy wymiaru renty.

Jak długo można otrzymywać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa to świadczenie przyznawane na okres początkowy sześciu miesięcy, który może zostać przedłużony nawet o 30 miesięcy, jeśli przekwalifikowanie wymaga więcej czasu. Wypłata renty zostaje zawieszona, gdy osoba rozpocznie pracę w nowym zawodzie. Ten rodzaj wsparcia finansowego oferowany przez ZUS ma na celu ułatwienie osobom z utratą zdolności do pracy w dotychczasowym zawodzie przejście do nowego zajęcia, zapewniając im czas i środki niezbędne do zdobycia nowych kwalifikacji.

Renta szkoleniowa 2024 - wniosek

Wniosek o rentę szkoleniową należy skierować do ZUS najpóźniej na 30 dni przed utratą prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. ZUS podejmuje decyzję w sprawie renty szkoleniowej w ciągu miesiąca od zebrania pełnej dokumentacji.

