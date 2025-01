Najpopularniejszym dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dodatek pielęgnacyjny. Dodatek ten ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego osobom, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają opieki i pomocy innych osób.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Aktualnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł miesięcznie. Kwota ta jest nieopodatkowana i wolna od jakichkolwiek potrąceń, co oznacza, że świadczeniobiorca otrzymuje pełną kwotę dodatku. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą lub rentą. Jego wysokość jest corocznie waloryzowana.

Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego w 2025 roku

W marcu 2025 roku, podobnie jak emerytury i renty, dodatek pielęgnacyjny zostanie poddany waloryzacji. Oznacza to, że jego kwota zostanie zwiększona o wskaźnik waloryzacji, który zostanie ustalony przez rząd.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które spełniają określone warunki. Aby go otrzymać, należy być całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. O przyznaniu dodatku decyduje lekarz orzecznik ZUS. Osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które przysługuje niektórym emerytom i rencistom. Jak informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego, dodatek ten przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dotyczy to również innych długoterminowych świadczeń wypłacanych przez ZUS, z wyjątkiem renty socjalnej i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego "Mama 4 plus".

Osoby, które nie ukończyły 75 lat, również mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny, ale w tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku. Dodatek ten zostanie przyznany, jeśli lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS uzna taką osobę za całkowicie niezdolną do pracy i niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, a jednocześnie pobierają z ZUS-u rentę socjalną, świadczenie "Mama 4 plus" lub nie pobierają żadnego innego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Zasiłek ten jest przyznawany przez gminę i ma na celu pomóc w pokryciu wydatków związanych z opieką i pielęgnacją.

Inne dodatki do emerytury i renty od ZUS

