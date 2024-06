Prezes Pracowni Finansowej Tomasz Wiśniewski przypomniał, że idąc do wyborów, Koalicja 15 października 2023 r. mówiła jednym głosem. To był bardzo proekologiczny głos. Należałoby się spodziewać, że ten kierunek będzie kontynuowany - powiedział. Doprecyzował, że chodzi o dekarbonizację gospodarki, budowę odnawialnych źródeł energii, stopniowe przechodzenie na zasilanie całej gospodarki przez odnawialne źródła energii, wypieraniu paliw kopalnych.

Dodał, że te kierunki mają uzasadnienie w każdej możliwej płaszczyźnie oraz że nikogo nie trzeba do tych kierunków już przekonywać. Lepiej być niezależnym od dostaw kopalnych niż zależnym i lepiej chronić środowisko naturalne niż i zapobiegać katastrofie klimatycznej niż nie - powiedział.

Problem z przewoźnikami zagranicznymi

Jako duże wyzwanie, przed którym stoi Polska, wskazał transport. Polska może zaraz mieć problem, jeśli chodzi o przewoźników zagranicznych, którzy nie będą mieli gdzie się naładować - powiedział. Przypomniał, że jest uchwalona dyrektywa nakazująca instalowanie szybkich punktów ładowania po 400 KW co 60 kilometrów na głównych szlakach komunikacyjnych do 2026 roku, ale - jak mówił - to wyzwanie, które jest jeszcze przed nami. Póki co jesteśmy raczej w ogonie Europy, jeśli chodzi o liczbę ładowarek i samochodów elektrycznych, a to jest trend, który jest moim zdaniem nie do odwrócenia. Świat zdecydował, że będziemy jeździli samochodami elektrycznymi tudzież wodorowymi - powiedział.

Dodał, że w Polsce jest sporo chętnych firm do stawiania ładowarek, ale problemem są możliwości sieciowe. Przypomniał, że z KPO są przeznaczone ogromne środki na transformację. W jego ocenie budowanie odnawialnych źródeł energii będzie jeszcze przez lata dochodowym biznesem.

Sieci nieprzystosowane do odnawialnych źródeł energii

Wyzwaniem są sieci, które są nie przystosowane do współpracy z odnawialnymi źródłami energii. To są sieci sprzed 40 lat, dostosowane do funkcjonowania z dużymi scentralizowanych elektrowniami, przesyłem energii na duże odległości, a nie z dużą liczbą rozproszonych źródeł - powiedział. Dodał, że zmiany się dzieją, jednak są one bardzo wolne.

Kierunki już zostały w dużej mierze wyznaczone. Wystarczy się ich trzymać i nie być hamulcowym - zaznaczył Wiśniewski. Przypomniał, że Polska przez lata kurczowo trzymała się branży węglowej i hamowała wszelkie zmiany w kierunku odnawialnych źródeł energii. Unia Europejska uznała odnawialne źródła energii nadrzędnym interesem społecznym, więc podążanie za tym, co już w Unii jest oczywiste, będzie dobrym kierunkiem - podsumował Wiśniewski.