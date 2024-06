"Dzięki tegorocznej waloryzacji osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, przybyło 66,9 tys. zł. Jeśli ktoś dotąd zebrał 850 tys. zł składki i kapitału początkowego, to stan jego konta zwiększył się o 126,4 tys. zł. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury" - napisał Zakład Ubezpieczeń Społecznych we wtorek na platformie X.

W komunikacie opublikowanym na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazano, że do waloryzacji ZUS przyjął kwoty: składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na 31 stycznia 2023 r., a także wskaźniki:

114,87 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego,

proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, 109,91 proc. dla środków na subkoncie.

Jako przykład, ZUS podał, że osoby, które zgromadziły na swoich kontach w ZUS 450 zł, otrzymały dodatkowe 66,9 tys. zł na swoje konta. Zwiększenie stanu konta wpłynie bezpośrednio na wysokość wypłacanych świadczeń.

Kto otrzyma 500 zł dodatkowo?

ZUS przekazał, że osoby, posiadające na swoich kontach 850 tys. zł mogą otrzymać wyższe świadczenia o 480 zł, bądź nawet o 580 zł. Osoby, które zgromadziły na swoim koncie 450 tys. zł kapitału mogą liczyć na wyższą emeryturę o 250 zł w przypadku osób w wieku 60 lat, a w przypadku osób w wieku 65 lat o 300 zł wyższą emeryturę.

Gdzie szukać informacji nt. waloryzacji?

Dane z przeprowadzonej waloryzacji pojawią się na kontach użytkowników Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS jeszcze w czerwcu.