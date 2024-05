Ministerstwo Finansów przekazało redakcji Dziennik.pl, że od 1 stycznia do 22 maja 2024 r. odnotowano 7 tys. 228 anonimowych donosów do urzędów skarbowych. Jest to już prawie połowa anonimowych donosów, które trafiły do urzędów skarbowych w 2023 r., która wynosiła 14 tys. 978 anonimowych donosów.

Czego dotyczyły zgłoszenia?

Jak wskazano w odpowiedzi przekazanej redakcji Dziennik.pl, najwięcej zgłoszeń - zarówno w 2023 r. jak i w 2024 r. dotyczyło najczęściej:

braku paragonu;

sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej;

nieujawnionych źródeł dochodów;

prowadzenia niezarejestrowanej działalności;

sprzedaży bez wystawiania faktur;

nieprawidłowości w zatrudnianiu pracowników.

Krajowy Telefon Interwencyjny

Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi Krajowy Telefon Interwencyjny KAS służący przyjmowaniu informacji nt. naruszeń przepisów prawa podatkowego, prawa celnego a także do przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000. Informacje można także przekazywać do KAS poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie KAS, a także poprzez mailapowiadomKAS@mf.gov.pl. Jak wskazuje KAS, każda otrzymana informacja jest przez nich wnikliwie analizowana i wykorzystana we właściwy sposób. "Każda wiadomość o łamaniu prawa jest dla nas cenna. Skuteczna walka z przestępczością to więcej pieniędzy w krajowym budżecie na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne. Jeżeli masz informacje, które mogą nam w tym pomóc, nie zostawiaj ich dla siebie, powiadom Krajową Administrację Skarbową" - napisano na stronie Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbu.