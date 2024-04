Od 15 lutego 2024 roku można rozliczać podatek dochodowy za 2023 rok. Wówczas deklaracje częściowo uzupełnione przez Krajową Administrację Skarbową zostały udostępnione w systemie Twój e-PIT. Osoby, które wciąż nie złożyły ich w skarbówce, powinny się pospieszyć, ponieważ czas na przesłanie deklaracji mija przed majówką.

PIT za 2023 rok. Do kiedy?

Zgodnie z obowiązującymi zapisami, akcja rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. W tym okresie płatnicy powinni złożyć deklaracje PIT w Urzędzie Skarbowym.

Można tego dokonać przez internet: przez e-Urząd Skarbowy w usłudze Twój e-PIT (w przypadku osób, które rozliczają się za pomocą formularzy PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L). A także za pomocą papierowego formularza, składanego w odpowiednim oddziale urzędu skarbowego.

PIT 2024. Niektóre formularze podlegają automatycznej akceptacji

Ministerstwo Finansów (MF) przypomina, że część formularzy podlega automatycznej akceptacji. Chodzi o deklaracje PIT-37 lub PIT- 38, które nie zostały zaakceptowane lub odrzucone przez płatnika, zostaną uznane za złożone z dniem 30 kwietnia 2024. Co jednak istotne, w wielu przypadkach nie będą one zawierać informacji o przysługujących ulgach i odliczeniach.

Resort zaznacza, że automatyczna akceptacja w usłudze Twój e-PIT nie podlegają zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L oraz informacja PIT-DZ, zeznania, w których wykazano wyłącznie przychody zwolnione, zapisane "kopie robocze" oraz zeznania odrzucone w usłudze.

"Zachęcamy w każdym przypadku do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych, np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty" - podkreśla MF.