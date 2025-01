Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że zwolnienia w CNN mają zostać ogłoszone w czwartek. Obejmą szeregowych pracowników z umowami o pracę, a nie gwiazdy stacji, które mają osobne kontrakty.

Cięcie kosztów w CNN

W ramach cięcia kosztów realizacja niektórych programów ma zostać przeniesiona z Nowego Jorku i Waszyngtonu do Atlanty. CNN na całym świecie zatrudnia ok. 3,5 tys. osób. Szef stacji Mark Thompson niedawno stwierdził, że stacja ma do wykorzystania ponad 70 mln dolarów na inwestycje w segmencie cyfrowym. Część z tej kwoty zostanie przeznaczona na nowych pracowników, ale nie w obszarach stricte telewizyjnych, tylko specjalistów od danych i rozwoju produktów.

Mniej widzów linearnej telewizji

W NBC News (należącym do NBCUniversal) zwolnienia mają być dużo mniejsze i obejmą mniej niż 50 osób. Mają zostać ogłoszone w bieżącym tygodniu. CNBC zwraca uwagę, że stacje informacyjne muszą ciąć koszty, ponieważ widownia telewizji linearnej maleje na rzecz treści wideo w internecie. Obaj nadawcy z redukcją zatrudnienia czekali do zakończenia najgorętszego okresu w amerykańskiej polityce: wyborców prezydenckich i inauguracji kadencji Donalda Trumpa.

Sprzedaż grupy TVN

W grudniu ub.r. Warner Bros. Discovery zapowiedział, że w swojej strukturze operacyjnej wyodrębni dwa główne segmenty: z telewizją linearną oraz ze streamingiem i wytwórniami filmowymi. Zmiany mają zostać wprowadzone do połowy br. Równocześnie koncern rozpoczął proces sprzedaży grupy TVN, która w skład Discovery weszła na początku 2018 roku, wraz z przejęciem Scripps Networks Interactive.