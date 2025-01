Nowy milioner odwiedził punkt Lotto przy ul. Gdańskiej 7 w Redzie. Szczęście przyniosły liczby- 7, 8, 23, 29, 31, 43. Wygrał dokładnie 24 848 377,60 zł. Wybrał metodę "na chybił trafił".

We wczorajszym losowaniu padły też m.in. 92 "piątki (po 6122,50 zł) i 5608 "czwórek" (po 153,70 zł). Wtorkowa "szóstka" to druga najwyższa wygrana w historii Redy. 27 września 2011 r. ktoś zgarnął tam ponad 28 mln złotych. Totalizator Sportowy podaje, że najwyższa wygrana w historii Lotto padła w 2017 r. w Skrzyszowie. Było to ponad 36 mln złotych.

Cztery wielkie wygrane

Główną wygraną w wysokości 1 000 000 zł odnotowano także we wtorek w Lotto Plus. Kupon został złożony w punkcie Lotto przy ul. Stefana Bryły 6 w Warszawie (woj. mazowieckie). Zwycięskie liczby, które gracz wytypował samodzielnie, to: 4, 7, 21, 27, 44, 47.

Ponadto w Eurojackpot odnotowano polską wygraną III stopnia w wysokości ponad 1,1 mln zł. Gracz z Torunia (woj. kujawsko-pomorskie) zagrał metodą chybił trafił. Wyniki losowania to 2, 7, 28, 43, 46 oraz 5 i 1. "Dodatkowo jeden z graczy wydrapał w zdrapce 'Wielka Pensja Bankiera' aż 2 mln zł" - dodał Totalizator Sportowy. Zdrapkę kupiono w Kielcach (woj. świętokrzyskie). Zwycięski dla gracza okazał się symbol z plikiem banknotów. "Wtorek (28 stycznia) okazał się być wyjątkowo szczęśliwym dniem dla czterech osób, które zdecydowały się zagrać w gry LOTTO" - zauważył Totalizator Sportowy.

Rozbita kumulacja w Lotto

"Wysokie kumulacje to także wysokie dopłaty na fundusze celowe, a ta rozbita wczoraj narastała od 2 stycznia. Totalizator Sportowy przekazał dzięki swoim klientom ponad 20,7 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ponad 5,5 mln zł na Fundusz Promocji Kultury. Ponadto w trakcie kumulacji poza główną wygraną padło także ponad 820 tys. wygranych niższych stopni o łącznej wartości ponad 31 mln zł" - przekazał Totalizator Sportowy.

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł

Kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.