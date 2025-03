Podstawowa emerytura rolnicza wyniesie 1 691,02 zł. Kwota każdej emerytury i renty zostanie pomnożona przez indywidualny wskaźnik wymiaru, co podwyższy świadczenia. Jeśli po waloryzacji emerytura lub renta będzie niższa niż 1 878,91 zł (najniższa emerytura pracownicza), KRUS automatycznie podwyższy ją do tego poziomu.

Nie wszyscy dostaną podwyżkę do 1 878,91 zł

Niektóre osoby nie otrzymają wyrównania do tej kwoty:

Ci, których wypłata jest zawieszona z powodu prowadzenia działalności rolniczej lub osiągania dochodów.

lub osiągania dochodów. Osoby pobierające jednocześnie świadczenia z KRUS i ZUS, jeśli ich suma przekracza 1 878,91 zł.

Osoby otrzymujące emerytury i renty pro-rata (czyli obliczane proporcjonalnie do okresów ubezpieczenia).

Dodatki i świadczenia 2025. Nowe kwoty

Od 1 marca 2025 r. wzrosną także dodatki do emerytur i rent:

Dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, za tajne nauczanie i świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 348,22 zł

Dodatek dla inwalidy wojennego (całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji) – 522,33 zł

(całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji) – Ryczałt energetyczny – 312,71 zł

Dodatek kompensacyjny – 52,23 zł

Dodatek dla sieroty zupełnej – 654,48 zł

Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – maks. 348,22 zł

Dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1 333,24 zł

Dodatkowo wzrośnie:

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wzrośnie do 1 878,91 zł

wzrośnie do Świadczenie dla byłych sołtysów wyniesie 354,86 zł

wyniesie Świadczenie honorowe dla 100-latków sięgnie 6 589,67 zł

Które świadczenia pozostają bez zmian?

Nie wszystkie dodatki zostaną zwaloryzowane. Bez zmian pozostaną:

Zasiłek pogrzebowy – 4 000 zł

Zasiłek chorobowy – 25 zł za każdy dzień niezdolności do pracy

za każdy dzień niezdolności do pracy Jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – 1 431 zł za każdy procent uszczerbku

za każdy procent uszczerbku Zasiłek macierzyński – 1 000 zł miesięcznie

Renta socjalna 2025. Będzie wyższa kwota

Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wzrośnie do 1 878,91 zł. Jeśli ktoś pobiera jednocześnie rentę socjalną i rentę rodzinną, łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć 5 636,73 zł. Jeśli renta rodzinna przekracza tę kwotę, renta socjalna nie będzie przysługiwać. Dodatek dopełniający dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji wyniesie 2 610,72 zł.

Zmiany w świadczeniach dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające (tzw. "500+") dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie przeliczone tak, aby łączna kwota ich świadczeń nie przekroczyła 2 552,39 zł miesięcznie.

W przypadku osób represjonowanych politycznie i działaczy opozycji antykomunistycznej łączna kwota ich świadczeń nie może przekroczyć 3 603,35 zł miesięcznie.

Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Od 1 marca 2025 r. zmieniają się limity dorabiania do emerytur i rent:

Do 5 934,10 zł miesięcznie – emerytura/renta nie ulega zmniejszeniu

– emerytura/renta nie ulega zmniejszeniu Od 5 934,10 zł do 11 020,40 zł – świadczenie może zostać zmniejszone

– świadczenie może zostać zmniejszone Powyżej 11 020,40 zł – emerytura/renta może zostać zawieszona

Ważne Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez ograniczeń.

Przykłady wyliczeń nowych rent: