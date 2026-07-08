Dofinansowanie do wczasów dla emerytów w 2026 roku. Tak seniorzy mogą obniżyć wydatki związane z wakacyjnymi wyjazdami

Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z dodatkowego urlopu w wymiarze 21 dni, przeznaczonego na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Tego rodzaju wyjazdy łączą rehabilitację z wypoczynkiem i organizowane są dla grup liczących co najmniej 20 uczestników z niepełnosprawnościami. Turnusy mogą odbywać się zarówno w ośrodkach wyjazdowych, jak i w miejscu zamieszkania uczestników. Obowiązujące przepisy przewidują, że czas trwania turnusu nie może być krótszy niż 14 dni.

Kto może skorzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON w 2026 roku?

O wsparcie finansowe na turnus rehabilitacyjny z funduszy PFRON mogą starać się osoby posiadające orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do ubiegania się o dofinansowanie mają także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16. roku życia. Jednym z warunków przyznania pomocy jest spełnienie obowiązującego kryterium dochodowego.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (4781,44 zł) – w przypadku gospodarstw wieloosobowych,

– w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia (6215,87 zł) – w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo.

Przekroczenie tych progów nie wyklucza możliwości otrzymania dofinansowania. W takiej sytuacji wysokość przyznanego wsparcia zostanie jednak pomniejszona o kwotę, o jaką dochód przekracza obowiązujący limit.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba spełnić kilka podstawowych wymagań:

posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo dokument potwierdzający niezdolność do pracy,

spełniać kryterium dochodowe – dochód na osobę nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym lub 65 proc. w gospodarstwie jednoosobowym,

wybrać turnus rehabilitacyjny organizowany dla minimum 20 osób z podobnym rodzajem niepełnosprawności, trwający co najmniej 14 dni,

złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem PCPR, MOPS lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego.

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego w 2026 roku?

Od czerwca do sierpnia 2026 roku wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ustalana jest jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi 9562,88 zł. Obowiązują następujące stawki:

30 proc. (około 2868 zł) – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością oraz uczącej się młodzieży w wieku od 16 do 24 lat,

– dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci z niepełnosprawnością oraz uczącej się młodzieży w wieku od 16 do 24 lat, 27 proc. (około 2581 zł) – dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 25 proc. (około 2390 zł) – dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,

– dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 20 proc. (około 1912 zł) – dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z trudną sytuacją życiową, wysokość wsparcia może zostać zwiększona do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 3825 zł. Należy jednak pamiętać, że kwota dofinansowania nie może przewyższać rzeczywistych kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?

Podstawowa procedura ubiegania się o dofinansowanie przebiega w kilku etapach:

w pierwszej kolejności należy zgromadzić niezbędną dokumentację, w tym m.in. orzeczenie o niepełnosprawności oraz potwierdzenie wysokości dochodów (np. zeznania PIT lub zaświadczenia wydane przez MOPS/PCPR),

następnie należy wybrać turnus rehabilitacyjny, który spełnia wymagane kryteria, takie jak trwanie minimum 14 dni oraz udział co najmniej 20 osób,

kolejnym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku w PCPR lub MOPS, a także u organizatora wybranego turnusu – w wersji papierowej lub elektronicznej, np. za pośrednictwem platformy ePUAP,

po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przyznane przez PFRON dofinansowanie jest przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2026

PFRON umożliwia również uzyskanie dofinansowania dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Wysokość takiego wsparcia może sięgać do 20% przeciętnego wynagrodzenia, co stanowi kwotę około 1912 zł. Przyznanie dofinansowania jest uzależnione od tego, czy opiekun uczestniczy w turnusie przez cały okres jego trwania. Wniosek dotyczący dofinansowania dla opiekuna należy złożyć razem z kompletem dokumentów osoby ubiegającej się o udział w turnusie.

Wczasy pod gruszą dla emerytów i rencistów w 2026 roku

W określonych sytuacjach emeryci i renciści mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego przeznaczonego na wypoczynek, znanego jako „wczasy pod gruszą”. Jest to forma dofinansowania urlopu finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Otrzymanie takiej pomocy uzależnione jest od indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.

Jeżeli regulamin ZFŚS przewiduje taką możliwość, z dofinansowania mogą korzystać również byli pracownicy, w tym emeryci i renciści, a także członkowie ich rodzin. Przyznane środki mogą zostać wykorzystane na różne formy wypoczynku – zarówno zorganizowanego, jak i samodzielnie zaplanowanego, w Polsce lub poza jej granicami, a także na wypoczynek spędzany w miejscu zamieszkania.

Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Procedura ubiegania się o to świadczenie nie jest skomplikowana i obejmuje kilka podstawowych etapów:

w pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) obowiązującym u obecnego lub byłego pracodawcy. Dokument ten wskazuje osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia oraz określa zasady przyznawania świadczeń,

następnie należy przygotować wymagane załączniki, które najczęściej obejmują oświadczenie dotyczące wysokości dochodów,

kolejnym krokiem jest złożenie wniosku w dziale kadr lub odpowiedniej jednostce zajmującej się sprawami socjalnymi. Wzór formularza jest zazwyczaj udostępniany przez pracodawcę,

po przekazaniu dokumentów należy oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez fundusz, który ustala wysokość przyznanej pomocy, uwzględniając sytuację finansową osoby ubiegającej się o świadczenie oraz obowiązujące kryteria socjalne.

Należy pamiętać, że wysokość dofinansowania w ramach ZFŚS nie jest ustalana w przepisach w sposób jednolity. Kwota wsparcia zależy od wewnętrznego regulaminu funduszu oraz indywidualnej sytuacji życiowej i materialnej osoby uprawnionej.

W 2026 roku emeryci i renciści mogą korzystać przede wszystkim z dwóch głównych form pomocy związanej z wypoczynkiem i poprawą stanu zdrowia: