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Nawet 200 tys. zł na remont domu. Jak złożyć wniosek o dotacje?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:31
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deszcz, ulica, burza, nawałnica
Nawet 200 tys. zł na remont domu. Jak złożyć wniosek o dotacje?/Shutterstock
Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, których domy ucierpiały podczas niedawnych nawałnic, mogą ubiegać się o pomoc finansową sięgającą nawet 200 tys. zł. Gminne komisje szacują straty, a urzędy przyjmują wnioski o wsparcie dla poszkodowanych rodzin.

Początek lipca przyniósł nad województwo świętokrzyskie gwałtowne burze, którym towarzyszyły ulewne deszcze i silny wiatr. Bilans żywiołu jest poważny: setki zniszczonych budynków, uszkodzona infrastruktura drogowa oraz setki interwencji służb ratunkowych.

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Pomoc dla powodzian i poszkodowanych przez burze

Wojewoda świętokrzyski, Józef Bryk, przekazał kluczowe informacje dotyczące rządowej pomocy finansowej dla osób, których mienie zostało zniszczone przez nawałnice. Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju poniesionych szkód:

  • Budynki mieszkalne: do 200 tys. zł na remont lub odbudowę.
  • Budynki gospodarcze: do 100 tys. zł wsparcia.
  • Pomoc doraźna: do 8 tys. zł na rodzinę (zasiłek celowy).

Jak zgłosić szkodę?

Osoby poszkodowane powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu gminy. Po wpłynięciu zgłoszenia, na miejsce zostaną wysłane komisje, które oszacują rozmiar zniszczeń.

Skala zniszczeń w Świętokrzyskiem

Jak podaje portalsamorzadowy.pl. z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (stan na 6 lipca) wynika, że burze uszkodziły łącznie 38 obiektów. Wśród nich znajduje się siedem budynków mieszkalnych oraz 31 gospodarczych. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z gmin: Staszów, Tarłów, Szydłów oraz Radków.

Działania służb były intensywne - tylko w dniach od 1 do 3 lipca strażacy interweniowali 543 razy, wspierani przez ponad 3500 funkcjonariuszy PSP i OSP. Walka z żywiołem była dramatyczna dla wielu rodzin.

To były sekundy - relacjonowała Sylwia Kruzel, która wraz z mężem próbowała zabezpieczyć dom przed nadchodzącą burzą. Wiatr był tak silny, że wyrywał drzwi z rąk domowników, a do pomieszczeń natychmiast zaczęła dostawać się woda. W gospodarstwie państwa Kruzlów żywioł zerwał dach z domu i około 100 metrów zadaszenia obory. Mieszkańcy do późnej nocy usuwali wodę ręcznikami i kocami, próbując zabezpieczyć niższe kondygnacje budynku.

Terminy i dodatkowe wsparcie

Burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć, zaapelował do mieszkańców o sprawne zgłaszanie szkód. Szczególną uwagę zwrócono na straty w rolnictwie - wnioski dotyczące szkód w uprawach można składać do 15 lipca. Formularze są dostępne w urzędach miast i gmin, u sołtysów oraz na stronach internetowych samorządów.

Oprócz szkód w zabudowaniach, nawałnice spowodowały dewastację infrastruktury drogowej. Uszkodzenia dotyczą odcinków dróg o łącznej długości ok. 430 km. Do urzędów wpłynęło już ponad 570 wniosków od samorządów dotyczących naprawy zniszczonych tras.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pieniądzedomodszkodowanienawałnice
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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