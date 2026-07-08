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Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Opakowanie za 6,99 zł, ale są limity

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
39 minut temu
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kawa
Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Opakowanie za 6,99 zł, ale są limity/Shutterstock
Ta oferta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników kawy. Jedna ze znanych sieci dużych sklepów oferuje ten produkt w naprawdę dużo niższej cenie. Dobrą kawę można kupić w cenie 6,99 zł za opakowanie. Jaka sieć proponuje swoim klientom taką promocję? Jakie są zasady zakupów? Czy obowiązują limity? Jakie produkty są objęte tą promocją?

Kawa to jeden z tych produktów, które w ostatnich latach mocno podrożały. Tym bardziej miłośników "małej czarnej" cieszą wszelkiego rodzaju obniżki cen i promocje. Każda z nich jest wręcz na wagę złota, by kupić kawę w niższej cenie i uzupełnić zapasy.

Ten tydzień to kolejna okazja, by skorzystać z promocji i kupić kawę w dużo niższej cenie. Wyprzedaż markowej kawy proponuje swoim klientom sieć sklepów Aldi. W ofercie znalazły się kawy ziarniste, mielone a także rozpuszczalne. Do wyboru są różne marki. Jakie produkty objęła ta oferta? Ile kosztują kawy w ramach tej promocji? Jakie są zasady tej promocji?

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Promocja na kawę w Adi. Do kiedy trwa?

Promocja na kawę w sieci sklepów Aldi potrawa przez tydzień. To oznacza, że skończy się dopiero w sobotę, 11 lipca. W ramach tej promocji można kupić w niższej cenie kilka rodzajów kaw.

Kawa w Aldi w niższej cenie. Którą kupimy za 6,99 zł?

Jedna z atrakcyjniejszych ofert w ramach promocji w sieci sklepów Aldi jest obniżka ceny kawy mielonej Classic Coffee marki Eduscho. Produkt o wadze 500 gram kupimy taniej o 81 proc. Oznacza to, że drugie opakowanie tej kawy kupimy za 6,99 zł, a nie za 37,99 zł. Warto pamiętać, że poza warunkiem zakupu dwóch kaw, jest także drugi. To limit zakupów. To 4 sztuki na klienta.

Promocja na dobrą kawę w Aldi. Którą kupimy taniej o 40 proc.?

Sieć sklepów Aldi wyprzedaje również kawę rozpuszczalną. Drugie opakowanie kupimy o 40 proc. taniej. Kawy w ramach tej oferty można dowolnie łączyć. Tą promocją objęte zostały takie marki jak:

  • Jacobs
  • Nescafé
  • Dallmayr
  • Barissimo.

Ta kawa też jest w promocji. Taniej o 30 proc.

Aldi przygotował również ofertę promocji na kawę dla miłośników kawy ziarnistej. Przy zakupie dwóch sztuk kawy Intermezzo marki Segafredo oszczędzimy 30 proc.. To oznacza, że za drugie opakowanie zapłacimy czyli 20 zł. To oznacza, że za opakowanie o wadze 1 kg zapłacimy 44,99 zł a nie 64,99 zł. Tu także obowiązują limity w liczbie 4 sztuk na klienta. Warto pamiętać, że poza limitami, w sklepach sieci Aldi nie obowiązują karty ani aplikacje lojalnościowe.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kawapromocjapromocja na kawęaldi
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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