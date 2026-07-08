Kawa to jeden z tych produktów, które w ostatnich latach mocno podrożały. Tym bardziej miłośników "małej czarnej" cieszą wszelkiego rodzaju obniżki cen i promocje. Każda z nich jest wręcz na wagę złota, by kupić kawę w niższej cenie i uzupełnić zapasy.

Ten tydzień to kolejna okazja, by skorzystać z promocji i kupić kawę w dużo niższej cenie. Wyprzedaż markowej kawy proponuje swoim klientom sieć sklepów Aldi. W ofercie znalazły się kawy ziarniste, mielone a także rozpuszczalne. Do wyboru są różne marki. Jakie produkty objęła ta oferta? Ile kosztują kawy w ramach tej promocji? Jakie są zasady tej promocji?

Promocja na kawę w Adi. Do kiedy trwa?

Promocja na kawę w sieci sklepów Aldi potrawa przez tydzień. To oznacza, że skończy się dopiero w sobotę, 11 lipca. W ramach tej promocji można kupić w niższej cenie kilka rodzajów kaw.

Kawa w Aldi w niższej cenie. Którą kupimy za 6,99 zł?

Jedna z atrakcyjniejszych ofert w ramach promocji w sieci sklepów Aldi jest obniżka ceny kawy mielonej Classic Coffee marki Eduscho. Produkt o wadze 500 gram kupimy taniej o 81 proc. Oznacza to, że drugie opakowanie tej kawy kupimy za 6,99 zł, a nie za 37,99 zł. Warto pamiętać, że poza warunkiem zakupu dwóch kaw, jest także drugi. To limit zakupów. To 4 sztuki na klienta.

Promocja na dobrą kawę w Aldi. Którą kupimy taniej o 40 proc.?

Sieć sklepów Aldi wyprzedaje również kawę rozpuszczalną. Drugie opakowanie kupimy o 40 proc. taniej. Kawy w ramach tej oferty można dowolnie łączyć. Tą promocją objęte zostały takie marki jak:

Jacobs

Nescafé

Dallmayr

Barissimo.

Ta kawa też jest w promocji. Taniej o 30 proc.

Aldi przygotował również ofertę promocji na kawę dla miłośników kawy ziarnistej. Przy zakupie dwóch sztuk kawy Intermezzo marki Segafredo oszczędzimy 30 proc.. To oznacza, że za drugie opakowanie zapłacimy czyli 20 zł. To oznacza, że za opakowanie o wadze 1 kg zapłacimy 44,99 zł a nie 64,99 zł. Tu także obowiązują limity w liczbie 4 sztuk na klienta. Warto pamiętać, że poza limitami, w sklepach sieci Aldi nie obowiązują karty ani aplikacje lojalnościowe.