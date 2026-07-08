Brytyjskie media piszą o Polsce. "Cud gospodarczy może nie potrwać zbyt długo"

Koniec ery taniej siły roboczej

Jeszcze kilkanaście lat temu jednym z największych atutów Polski były stosunkowo niskie koszty pracy. To właśnie one przyciągały zagraniczne firmy, które przenosiły nad Wisłę produkcję i centra usług. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wynagrodzenia systematycznie rosną, a przedsiębiorstwa coraz częściej muszą mierzyć się z niedoborem pracowników.

Jednocześnie Polska stopniowo traci przewagę wynikającą z łatwego dostępu do zachodnioeuropejskich łańcuchów dostaw, które przez lata napędzały rozwój eksportu i przemysłu. Sytuację komplikuje również fakt, że w kolejnych latach kraj będzie otrzymywał coraz mniej środków z funduszy unijnych, które przez długi czas finansowały rozbudowę infrastruktury i wiele inwestycji publicznych.

Zbrojenia priorytetem, ale i wyzwaniem dla finansów

W obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwo stało się fundamentem strategii państwa. Polska jest liderem NATO pod względem wydatków na obronność, planując przeznaczać na ten cel nawet około 5 proc. PKB.

Rząd pokłada duże nadzieje w rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego, licząc na nowe miejsca pracy i eksport nowoczesnych technologii. Ekonomiści ostrzegają jednak, że tak wysokie nakłady stanowią ogromne obciążenie dla finansów publicznych. Choć są uzasadnione sytuacją geopolityczną, same w sobie nie gwarantują automatycznego przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

Wraz z awansem Polski do grona krajów rozwiniętych, zmianie uległo podejście międzynarodowych rynków finansowych. Inwestorzy nie patrzą już tylko na dynamikę wzrostu. Jak podaje brytyjski "The Telegraph", dziś priorytetem stają się:

Kondycja finansów publicznych.

Stabilność polityczna.

Przewidywalność prawa.

Eksperci podkreślają, że dla kapitału zagranicznego kluczową kwestią pozostają trwające od lat spory dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Pewność prawa oraz stabilność instytucji są warunkiem koniecznym, aby utrzymać napływ inwestycji.

Nowy etap rozwoju

Polska nie stoi w miejscu, lecz wchodzi w zupełnie nową fazę rozwoju. Jak zauważa The Telegraph, kraj nie jest już tylko gospodarką nadrabiającą dystans do bogatszych państw Europy. Polska musi coraz częściej konkurować z nimi na równych zasadach, co wymaga głębokich zmian strukturalnych i innowacyjności, zamiast opierania się na dotychczasowych przewagach kosztowych.

Źródło: Polskiobserwator