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Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 15:06
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Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję
Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję/Shutterstock
Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian. Oznacza to, że podstawowa stopa referencyjna nadal utrzymuje się na poziomie 3,75 proc.

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.

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Źródło PAP
Tematy: NBPRPPstopy procentowe
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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