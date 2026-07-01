Będą zmiany w terminach wypłat 14. emerytury. Rząd przedstawił swoje plany w sprawie dodatkowego świadczenia dla emerytów

Czternasta emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym przysługującym emerytom i rencistom. Jej podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2023 poz. 1353). Świadczenie to wypłacane jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Ile wyniesie czternasta emerytura w 2026 roku?

Pełna wysokość czternastej emerytury odpowiada minimalnej emeryturze, która od marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto.

Pełną kwotę świadczenia dostaną osoby, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że każda złotówka ponad ustalony próg zmniejsza wysokość czternastki o tę samą wartość.

Przykład Pani Anna otrzymuje emeryturę w wysokości 3100 zł. To o 200 zł więcej ponad ustalony próg. W związku z tym czternasta emerytura pani Anny zostanie obniżona o 200 zł i wyniesie 1778,49 zł brutto.

Ważne Od czternastej emerytury odprowadzana jest obowiązkowa składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według stawki 12 proc.

Czternasta emerytura 2026 – kiedy będzie wypłacana?

W projekcie rozporządzenia Rada Ministrów zaproponowała, żeby czternasta emerytura została wypłacona we wrześniu. Tak jak w latach poprzednich trafi więc ona do uprawnionych wraz z wrześniową emeryturą lub rentą. Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS są następujące:

1 dzień każdego miesiąca,

5 dzień każdego miesiąca,

6 dzień każdego miesiąca,

10 dzień każdego miesiąca,

15 dzień każdego miesiąca,

20 dzień każdego miesiąca,

25 dzień każdego miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień, ZUS przekazuje świadczenie wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę. Zasada ta wynika zarówno z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i z praktyki stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być wypłacane na dwa sposoby: poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę lub za pośrednictwem doręczycieli, np. Poczty Polskiej. W przypadku przelewów bankowych pieniądze trafiają na konto najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym termin wypłaty. Natomiast przekazy pocztowe są realizowane wcześniej – zwykle około trzech dni roboczych przed planowaną datą.

Jeżeli świadczenie przekazywane jest za granicę, za datę jego realizacji uznaje się moment przekazania środków do banku lub instytucji pośredniczącej w wypłacie.

Czternasta emerytura – nowe terminy wypłat we wrześniu 2026

We wrześniu 2026 roku część emerytów otrzyma przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, co jest związane właśnie z układem dni w kalendarzu. W nowych terminach, oprócz regularnej emerytury, wypłacona zostanie również czternasta emerytura. Harmonogram wypłat świadczeń ZUS na wrzesień 2026 wygląda następująco:

1 września (wtorek) – wypłata bez zmian;

4 września (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone również świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 września (niedziela);

10 września (czwartek) – wypłata bez zmian;

15 września (wtorek) – wypłata bez zmian;

18 września (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 września (niedziela);

25 września (piątek) – wypłata bez zmian.

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 6 i 20 dnia każdego miesiąca w tym roku otrzymają 14. emeryturę wcześniej.

Kto w 2026 roku nie otrzyma 14. emerytury w ogóle?

Nie wszyscy emeryci będą uprawnieni do otrzymania czternastej emerytury w 2026 roku. Świadczenie nie zostanie przyznane osobom, którym zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” wyliczona kwota dodatkowego wsparcia byłaby niższa niż 50 zł brutto. Dodatkowo z prawa do czternastki całkowicie wyłączone są niektóre grupy, niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Należą do nich m.in.:

sędziowie i prokuratorzy pozostający w stanie spoczynku,

osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które zostało zawieszone z powodu przekroczenia limitu dodatkowych zarobków,

laureaci najważniejszych zawodów sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie oraz igrzyska dla niesłyszących, pobierający tzw. emeryturę olimpijską.

Podstawa prawna :