Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny to specjalne świadczenie, które przysługuje także chorującym na nadciśnienie. W 2026 roku również można się o niego ubiegać

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem mającym na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki oraz wsparcia osobom, które mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem.

Przysługuje on przede wszystkim:

dzieciom z niepełnosprawnością,

osobom po ukończeniu 16. roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność pojawiła się przed ukończeniem 21 lat,

osobom, które ukończyły 75 lat.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że o świadczenie mogą starać się także osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze, jeśli posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Dokument taki wydawany jest przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Choć nadciśnienie często przez długi czas nie daje wyraźnych objawów, z biegiem czasu może prowadzić do poważnych konsekwencji dotyczących serca, mózgu, nerek czy wzroku. Jeżeli skutki choroby powodują trwałe ograniczenie sprawności fizycznej lub psychicznej, możliwe jest uzyskanie statusu osoby z niepełnosprawnością.

Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy nadciśnienie doprowadziło do trwałych albo postępujących uszkodzeń narządów, takich jak:

przewlekła niewydolność serca powodująca duszności nawet przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku (III–IV klasa NYHA),

powodująca duszności nawet przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku (III–IV klasa NYHA), udar mózgu pozostawiający trwałe skutki, np. niedowład, problemy z mową lub zaburzenia funkcji poznawczych,

pozostawiający trwałe skutki, np. niedowład, problemy z mową lub zaburzenia funkcji poznawczych, zaawansowana przewlekła choroba nerek w stadium IV lub V, nierzadko wymagająca dializ,

w stadium IV lub V, nierzadko wymagająca dializ, retinopatia nadciśnieniowa skutkująca znacznym pogorszeniem wzroku, a nawet utratą widzenia.

Ważne Nie każda postać nadciśnienia prowadzi do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy choroba powoduje trwałe pogorszenie zdrowia i ograniczenie samodzielnego funkcjonowania. Chodzi m.in. o przypadki, w których osoba chora nie jest w stanie samodzielnie przygotować posiłków, poruszać się, wykonywać podstawowych czynności życiowych lub wymaga stałej opieki innych osób. W takich okolicznościach możliwe jest przyznanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Chorujący na nadciśnienie, aby otrzymać w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny, muszą złożyć wniosek

Aby osoby z nadciśnieniem mogły ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku, muszą przejść określoną procedurę formalną, której kluczowym elementem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie decyzja wydana przez komisję orzekającą decyduje o możliwości przyznania świadczenia.

Pierwszym krokiem jest skompletowanie dokumentacji medycznej, obejmującej m.in. historię leczenia, wyniki badań oraz informacje potwierdzające konieczność stałej opieki lub pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz stawić się przed komisją, która oceni stopień ograniczeń i potrzebę wsparcia.

Dopiero po uzyskaniu orzeczenia można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta, najczęściej za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej (OPS) albo działu świadczeń rodzinnych. W większości przypadków decyzja wydawana jest w ciągu około 30 dni od dostarczenia pełnej dokumentacji, jednak przy bardziej skomplikowanych sprawach procedura może potrwać nawet do dwóch miesięcy.

Tym chorującym na nadciśnienie w 2026 zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przysługiwał wyłącznie osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz osobom posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność została stwierdzona po ukończeniu 21. roku życia. Z prawa do tego świadczenia wyłączone są również:

osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę i pełne utrzymanie,

osoby, których członkowie rodziny pobierają za granicą świadczenia przeznaczone na pokrycie kosztów opieki, z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umów międzynarodowych,

osoby posiadające prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia, których nie można pobierać jednocześnie. Różnią się one m.in. instytucją wypłacającą – dodatek wypłaca ZUS, natomiast zasiłek przyznaje i wypłaca gmina. Odmienny jest również krąg uprawnionych: dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom, podczas gdy zasiłek kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które nie należą do tej grupy. Istotna jest także wysokość świadczeń – dodatek zazwyczaj jest wyższy i co roku podlega waloryzacji.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i w 2026 roku jego wysokość nadal pozostaje bez zmian. Wynika to z obowiązujących zasad, zgodnie z którymi świadczenia opiekuńcze nie podlegają corocznej waloryzacji, lecz są weryfikowane raz na trzy lata. Następna analiza wysokości świadczenia została zaplanowana na 2027 rok, jednak nie oznacza to automatycznej podwyżki. Podobna sytuacja miała miejsce w 2024 roku, kiedy kwota zasiłku również została utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Świadczenie pielęgnacyjne dla chorujących na nadciśnienie bez kryterium dochodowego w 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny, mimo że wypłacany przez MOPS lub GOPS, nie jest uzależniony od sytuacji finansowej osoby składającej wniosek. Decydujące znaczenie ma tutaj stan zdrowia oraz stopień niepełnosprawności, a nie dochód.

W przypadku tego świadczenia nie stosuje się kryterium dochodowego, które obowiązuje przy wielu innych formach wsparcia rodzinnego. Oznacza to, że zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości zarobków – mogą go otrzymać zarówno osoby osiągające wysokie dochody, jak i te, które nie mają ich wcale.

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