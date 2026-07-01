Seniorzy mają czas do 24 lipca. Za karę mniejsza emerytura

Abonament RTV od wielu lat budzi dyskusje i należy do najbardziej kontrowersyjnych obowiązkowych opłat w Polsce. Mimo rosnącej popularności internetu i platform streamingowych, które dla wielu osób zastąpiły tradycyjne radio i telewizję, obowiązujące przepisy nadal nakładają obowiązek jego opłacania na większość właścicieli odbiorników. Wystarczy samo posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, aby taki obowiązek powstał.

Część osób zapomina o regularnym regulowaniu należności, inni z kolei celowo ich nie opłacają. W efekcie mogą pojawić się zaległości finansowe, a w skrajnych przypadkach nawet postępowanie egzekucyjne. W dalszej części wyjaśniamy, kto jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV, komu przysługuje zwolnienie oraz jakie konsekwencje mogą wiązać się z nieuregulowanymi należnościami.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Obowiązek regulowania abonamentu RTV wynika z zapisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy oraz inne podmioty posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne mają obowiązek ich zarejestrowania i systematycznego opłacania abonamentu. Co ważne, obowiązek ten pojawia się już w momencie posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału – bez względu na to, czy jest ono faktycznie używane, czy jedynie znajduje się w domu, firmie lub innym miejscu.

Abonament RTV 2026 – do kiedy uregulować należność za lipiec?

Abonament RTV powinien być opłacany do 25. dnia każdego miesiąca. 25 lipca 2026 roku wypada w niedzielę, dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dokonanie wpłaty do 24 lipca, czyli ostatniego roboczego dnia poprzedzającego ustawowy termin.

Osoby regulujące należność w systemie miesięcznym powinny pamiętać o terminowych wpłatach, aby nie dopuścić do powstania zaległości. Warto jednak wiedzieć, że przepisy przewidują możliwość skorzystania z rabatu w przypadku wniesienia opłaty z wyprzedzeniem za dłuższy okres. Opłacenie abonamentu jednorazowo za kilka miesięcy, na przykład za kwartał lub półrocze, pozwala zmniejszyć całkowity koszt i jednocześnie zwalnia z konieczności pamiętania o regularnych, comiesięcznych płatnościach.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku stawka za odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł, natomiast za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł miesięcznie. Można jednak obniżyć łączny koszt, decydując się na wcześniejsze uregulowanie należności za dłuższy okres. W takim przypadku przewidziano następujące zniżki:

3% rabatu przy opłacie za dwa miesiące,

4% zniżki przy płatności za trzy miesiące,

5% przy rozliczeniu za sześć miesięcy,

10% w przypadku jednorazowej opłaty za cały rok.

Zniżki dotyczą zarówno odbiorników radiowych, jak i telewizyjnych oraz zestawów radiowo-telewizyjnych. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie stawek obowiązujących w 2026 roku wraz z uwzględnieniem ulg wynikających z wybranego okresu rozliczeniowego.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Brak terminowego opłacania abonamentu RTV może skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. W przypadku unikania tego obowiązku naliczana jest kara wynosząca trzydziestokrotność miesięcznej stawki. W 2026 roku oznacza to:

285 zł dla osób posiadających wyłącznie odbiornik radiowy,

915 zł dla użytkowników posiadających radio i telewizor.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoba zobowiązana ma 7 dni na uregulowanie należności lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia z opłat. Jeśli w tym czasie nie podejmie żadnych działań, sprawa może zostać skierowana do urzędu skarbowego, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każda osoba, która posiada urządzenie zdolne do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, ma obowiązek opłacania abonamentu RTV. Zgodnie z przepisami sam fakt posiadania takiego sprzętu powoduje powstanie obowiązku uiszczania opłat – niezależnie od tego, czy urządzenie jest używane, czy pozostaje nieaktywne.

W praktyce dotyczy to m.in. telewizorów, radioodbiorników, zestawów audio oraz radia samochodowego. Rejestracji sprzętu można dokonać zarówno osobiście w placówkach Poczty Polskiej, jak i przez internet, korzystając z formularza dostępnego na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2026 roku

Kontrolę nad opłacaniem abonamentu RTV sprawują upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Ze względu na ich ograniczoną liczbę na terenie kraju, działania kontrolne częściej dotyczą firm, instytucji oraz urzędów niż prywatnych gospodarstw domowych. Należy jednak pamiętać, że kontroler nie ma prawa wejścia do mieszkania bez zgody właściciela. Może natomiast poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego rejestrację odbiornika lub wystawić wezwanie do zapłaty w przypadku stwierdzonych zaległości.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeśli w trakcie kontroli zostanie ustalone, że abonament RTV nie był regulowany, właściciel urządzenia otrzymuje w pierwszej kolejności pisemne wezwanie do zapłaty zaległości. Od chwili jego doręczenia ma 7 dni na uregulowanie należnej kwoty.

W przypadku braku płatności w tym terminie Poczta Polska sporządza tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego.

Dalsze postępowanie prowadzą organy skarbowe, które mogą egzekwować należność przy użyciu środków zbliżonych do tych stosowanych przez komornika.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeżeli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną uregulowane w terminie, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Środki mogą zostać odzyskane m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

rachunku bankowego,

nadpłaty podatku.

Podstawą takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Egzekucja może być prowadzona bez zgody dłużnika, jednak w przypadku emerytur i rent obowiązują przepisy ograniczające wysokość potrąceń oraz gwarantujące kwotę wolną od zajęcia.

Co z abonamentem RTV w 2027 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła nowe stawki abonamentu RTV, które wejdą w życie w 2027 roku. Opłata miesięczna za sam odbiornik radiowy wyniesie 10,80 zł, co oznacza wzrost o 1,30 zł względem obecnej kwoty. Natomiast posiadanie telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego będzie kosztowało 34,50 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 30,50 zł, czyli o 4 zł więcej.

KRRiT ma również opublikować rozporządzenie, w którym oprócz nowych stawek na 2027 rok zostaną uwzględnione także kwoty po zastosowaniu zniżek dla osób opłacających abonament z wyprzedzeniem za dłuższy okres niż miesiąc.

W 2027 roku wyższe będą też kary za niepłacenie abonamentu RTV

Wraz ze wzrostem opłat abonamentowych zwiększą się także kary za niewywiązywanie się z tego obowiązku. Będą one wynosić:

324 zł za samo posiadanie odbiornika radiowego,

1035 zł w przypadku posiadania zarówno radia, jak i telewizora.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

W 2026 roku z obowiązku opłacania abonamentu RTV mogą być zwolnione m.in. następujące grupy osób:

seniorzy, którzy ukończyli 75 lat,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby całkowicie niesłyszące lub z poważnym, obustronnym ubytkiem słuchu,

osoby niewidome, u których ostrość widzenia nie przekracza 15%,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

emeryci po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku poszerzono katalog osób uprawnionych do pełnego zwolnienia z opłaty abonamentu RTV, co wynika z corocznej aktualizacji progu dochodowego. Z ulgi mogą korzystać seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i pobierają emeryturę nie wyższą niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok, wyliczanego na podstawie danych GUS.

Dla porównania, w 2025 roku zwolnienie obejmowało emerytów z dochodem do 4090,86 zł brutto miesięcznie, co odpowiadało połowie przeciętnego wynagrodzenia wynoszącego 8181,72 zł brutto w 2024 roku. W 2026 roku próg ten został podniesiony. Według danych GUS z 11 lutego przeciętne wynagrodzenie brutto w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł, dlatego zwolnienie przysługuje osobom, których emerytura nie przekracza 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Podstawa prawna :