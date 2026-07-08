Sektor handlu detalicznego w Niemczech mierzy się z kolejnym wyzwaniem. Tym razem zamknięcie dotyczy butiku Mann-o-Mann, mieszczącego się w niemieckim Viersen. Sklep, który przez lata cieszył się popularnością wśród lokalnych mieszkańców, oficjalnie potwierdził zakończenie swojej działalności.

"Przegraliśmy walkę". Sklep odzieżowy kończy działalność

Informacja o zamknięciu pojawiła się w mediach społecznościowych, gdzie właścicielka butiku, Michaela Lenders, w emocjonalnym nagraniu przekazała klientom smutne wieści. Jak przytacza portal polskiobserwator.pl nie ukrywała ona, że decyzja ta jest wynikiem długotrwałych problemów finansowych, których nie udało się przezwyciężyć.

W opublikowanym wpisie właścicielka wyjaśniła bezpośrednie powody swojej decyzji: Z ciężkim sercem muszę poinformować, że z powodów ekonomicznych w najbliższym czasie zamknę mój sklep. Mój sen niestety nie rozwinął się tak, jak sobie wyobrażałam - napisała Michaela Lenders.

Dodała również, że mimo ogromnego zaangażowania i włożonej pracy, sytuacja rynkowa okazała się zbyt trudna, by kontynuować prowadzenie firmy.

Wielka wyprzedaż asortymentu

W związku z definitywnym zamknięciem lokalu, w sklepie ruszyła wyprzedaż likwidacyjna. Klienci mają ostatnią szansę na zakup odzieży damskiej oraz męskiej znanych marek w znacznie obniżonych cenach. Akcja promocyjna potrwa do wyczerpania zapasów. Warto zaznaczyć, że zmiany dotknęły również dodatkowe usługi oferowane przez punkt. Poza sprzedażą odzieży, Mann-o-Mann prowadził usługę czyszczenia ubrań. Właścicielka poinformowała jednak, że punkt nie przyjmuje już nowych rzeczy do pralni, co jest ostatecznym krokiem w procesie kończenia działalności.

Źródło: Polskiobserwator