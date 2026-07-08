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Popularny niemiecki sklep odzieżowy kończy działalność. Wyprzedaje asortyment

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
39 minut temu
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Popularny niemiecki sklep odzieżowy kończy działalność. Wyprzedaje asortyment/Shutterstock
Kolejny sklep odzieżowy znika z mapy handlowej Niemiec. Mimo wieloletniej obecności na rynku i starań właścicielki, biznes nie przetrwał trudnej sytuacji ekonomicznej. W lokalu rozpoczęła się wielka wyprzedaż asortymentu.

Sektor handlu detalicznego w Niemczech mierzy się z kolejnym wyzwaniem. Tym razem zamknięcie dotyczy butiku Mann-o-Mann, mieszczącego się w niemieckim Viersen. Sklep, który przez lata cieszył się popularnością wśród lokalnych mieszkańców, oficjalnie potwierdził zakończenie swojej działalności.

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Informacja o zamknięciu pojawiła się w mediach społecznościowych, gdzie właścicielka butiku, Michaela Lenders, w emocjonalnym nagraniu przekazała klientom smutne wieści. Jak przytacza portal polskiobserwator.pl nie ukrywała ona, że decyzja ta jest wynikiem długotrwałych problemów finansowych, których nie udało się przezwyciężyć.

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W opublikowanym wpisie właścicielka wyjaśniła bezpośrednie powody swojej decyzji: Z ciężkim sercem muszę poinformować, że z powodów ekonomicznych w najbliższym czasie zamknę mój sklep. Mój sen niestety nie rozwinął się tak, jak sobie wyobrażałam - napisała Michaela Lenders.

Dodała również, że mimo ogromnego zaangażowania i włożonej pracy, sytuacja rynkowa okazała się zbyt trudna, by kontynuować prowadzenie firmy.

Wielka wyprzedaż asortymentu

W związku z definitywnym zamknięciem lokalu, w sklepie ruszyła wyprzedaż likwidacyjna. Klienci mają ostatnią szansę na zakup odzieży damskiej oraz męskiej znanych marek w znacznie obniżonych cenach. Akcja promocyjna potrwa do wyczerpania zapasów. Warto zaznaczyć, że zmiany dotknęły również dodatkowe usługi oferowane przez punkt. Poza sprzedażą odzieży, Mann-o-Mann prowadził usługę czyszczenia ubrań. Właścicielka poinformowała jednak, że punkt nie przyjmuje już nowych rzeczy do pralni, co jest ostatecznym krokiem w procesie kończenia działalności.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: upadłośćsklepodzież
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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