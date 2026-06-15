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Emeryci zamiast migrantów. Ma to być jedna z pierwszych decyzji rządu PiS po powrocie do władzy

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:55
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Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek/East News
PiS zaprezentował w Kaliszu trzy z dwudziestu jeden punktów programu obietnic dla Polski. Zakłada on: wyjście z ETS, zwolnienie emerytów z podatku i składek emerytalno-rentowych do 2,5 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tys. zł rocznie, zaś w przypadku rozliczania małżonków – 360 tys. zł. Szczególne emocje budzi pomysł tzw. srebrnej pracy.

W niedzielę w Kaliszu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentowano trzy z 21 punktów programu, nazywając go "Planem Czarnka".

Kaczyński: Musi powstać prawdziwy polski rząd

To jest pierwsze spotkanie z cyklu, podczas którego będziemy prezentować kolejne propozycje i kolejne obietnice dla Polski – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zastrzegł, że spotkanie w Kaliszu nie jest jeszcze kampanią wyborczą, ale – jak określił – „podjęciem wielkiego wysiłku, aby wygrać wybory, aby powstał dobry rząd, prawdziwy polski rząd".

Czarnek: Wprowadzimy te 21 punktów w 100 dni

Przygotowywaliśmy kompleksowe rozwiązania dla Polaków, będące ambitną wizją rozwoju w najbliższej przyszłości; i ją zrealizujemy – powiedział Przemysła Czarnek. Zapowiedział, że 21 punktów dla Polaków będzie zrealizowane w ciągu pierwszych stu dni po objęciu rządów, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne w 2027 r.

Czarnek: ETS to największe oszustwo na Polakach

Jako pierwszy punkt propozycji dla Polski Czarnek wymienił "wyście Polski z ETS (Europejskiego Systemu Handlu Emisjami)", który nazwał "absurdem" i "największym oszustwem, jakiemu zostali poddani Polacy". Mówił, że Polska ma najdroższy prąd w Europie i nasze przedsiębiorstwa energochłonne nie mogą konkurować z tymi z Chin czy Stanach Zjednoczonych, gdzie prąd jest od trzech do sześciu razy tańszy niż w naszym kraju.

Polityk PiS zastrzegł, że nie oznacza to braku troski jego ugrupowania o środowisko. Chcemy czystych lasów (...). Będziemy je mieli, tylko nie dzięki absurdalnym zakazom unijnym, ale dzięki nowoczesnym technologiom i rozwojowi polityki środowiskowej – zapowiedział Czarnek.

Zaznaczył, że Polska potrzebuje dywersyfikacji, a więc obok węgla, którym dysponuje "może bazować na atomie, tylko musimy w niego inwestować, a nie oddalać proces inwestycyjny jak tu niedaleko w Koninie Pątnowie".

Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, które będą stabilne, niezależne od pogody – powiedział.

Poinformował, że PiS ma już w tej kwestii gotowy projekt ustawy. Zadeklarował, że "będzie to pierwsza decyzja nowej Rady Ministrów".

Czarnek: Srebrna praca to emeryci zamiast migrantów

Jako drugi pomysł wskazał tzw. srebrną pracę, czyli zwolnienie wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto z podatku PIT oraz składek emerytalnych i rentowych. Ocenił, że "zachęci to pracodawców do zatrudniania emerytów, dzięki czemu nie będziemy musieli bazować na migracji zarobkowej, która jest coraz bardziej niebezpieczna".

Czarnek: Podniesiemy drugi próg podatkowy

Jako trzecią obietnicę "Planu Czarnka" wskazał podniesienie drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tys. do 180 tys. zł rocznie, zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków – żony i męża od 360 tys. zł rocznie. To rozwiązanie weszłoby w życie z 1 stycznia 2028 roku – zadeklarował Czarnek.

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Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSimigranciemeryci
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oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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