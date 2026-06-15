Ponad 4200 zł miesięcznie z ZUS. Świadczenie dla osób, które ukończyły 56 lat

Wielu pedagogów zastanawia się, czy istnieje droga do zakończenia pracy przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Odpowiedzią jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. To specyficzne rozwiązanie finansowe, które umożliwia nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym przejście na "wcześniejszą emeryturę" pod warunkiem spełnienia ściśle określonych przez ustawodawcę kryteriów.

Program ten nie jest jednak dostępny dla każdego pracownika oświaty. Przepisy precyzyjnie definiują, kto może ubiegać się o te środki, a wymogi zmieniają się wraz z upływem lat. Jeśli planujesz zakończenie kariery w szkole, musisz dokładnie zaplanować ten krok, aby nie stracić prawa do świadczenia.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Świadczenie kompensacyjne przysługuje osobom, które pracowały bezpośrednio przed złożeniem wniosku w konkretnych placówkach. Ustawodawca wymienia m.in.:

publiczne i niepubliczne przedszkola,

szkoły (z wyłączeniem tych niepublicznych, które nie mają uprawnień szkół publicznych),

młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,

placówki zapewniające opiekę uczniom mieszkającym poza domem.

Jeżeli Twoja praca odbywała się w jednej z wymienionych instytucji, możesz myśleć o złożeniu wniosku. Pamiętaj jednak, że "praca nauczycielska" musi stanowić fundament Twojego wniosku.

Wiek to nie wszystko. Jaki jest wymagany staż pracy?

Samo ukończenie odpowiedniego wieku to dopiero połowa sukcesu. Kluczowe znaczenie ma staż pracy. Musisz legitymować się co najmniej 30-letnim stażem ogólnym (okresy składkowe i nieskładkowe), w tym co najmniej 20-letnim stażem pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Wymagany wiek stopniowo podnosi się wraz z upływem czasu. W latach 2025–2026 kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 56 lat, a mężczyźni 61 lat. Docelowo, do 2032 roku, progi te wzrosną do 59 lat dla kobiet i 64 lat dla mężczyzn.

ZUS bardzo rygorystycznie podchodzi do wyliczania 20 lat pracy nauczycielskiej. Do stażu nie wliczają się okresy, w których nie wykonywałeś pracy, nawet jeśli pobierałeś za ten czas wynagrodzenie lub świadczenia chorobowe. Do 20-letniego stażu nie zaliczysz między innymi: okresów niezdolności do pracy (chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne), urlopów dla poratowania zdrowia, urlopów bezpłatnych i wychowawczych, okresów pozostawania w stanie nieczynnym, służby wojskowej, zwolnień od pracy z powodu siły wyższej.

Jeśli w trakcie swojej 20-letniej pracy często korzystałeś z długich zwolnień lekarskich, możesz nie spełnić kryterium stażowego. Warto sprawdzić swoje świadectwa pracy i historię ubezpieczeniową w ZUS, zanim podejmiesz decyzję o odejściu z pracy.

Rozwiązanie stosunku pracy

Aby otrzymać świadczenie, musisz rozwiązać stosunek pracy na własny wniosek. To fundamentalny warunek. Nawet jeśli szkoła jest likwidowana lub zmieniają się plany nauczania, musisz dopełnić formalności związanych z ustaniem zatrudnienia.

Jeżeli pracujesz w kilku miejscach jednocześnie, masz obowiązek rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Nie możesz pobierać świadczenia kompensacyjnego, dorabiając w innej szkole lub na innym etacie nauczycielskim. Co więcej, jeśli masz dodatkową pracę poza oświatą, również musisz ją zakończyć najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy nauczyciela.

Jak ZUS wylicza wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego to suma zwaloryzowanych składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, podzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. Ważne jest to, że kwota ta nie może być niższa niż najniższa emerytura.

Co ciekawe, gdy osiągniesz wiek emerytalny i przejdziesz na "pełną" emeryturę, ZUS nie obniży podstawy obliczenia tego świadczenia o kwoty pobrane wcześniej jako kompensacja. Dzięki temu Twoje przyszłe świadczenie emerytalne nie ucierpi przez to, że wcześniej zdecydowałeś się na wcześniejsze zakończenie pracy.

Praca na emeryturze kompensacyjnej – czy to możliwe?

ZUS zawiesi Twoje prawo do świadczenia kompensacyjnego, jeśli podejmiesz pracę w placówkach oświatowych. Nie ma tu znaczenia wysokość zarobków – sam fakt powrotu do pracy w szkole skutkuje wstrzymaniem wypłaty.

Ile osób korzysta z tego rozwiązania?

Świadczenie kompensacyjne jest rozwiązaniem wygaszanym. Z danych za 2025 rok wynika, że korzystało z niego około 10,6 tysiąca osób. Przeciętna miesięczna wypłata wynosiła nieco ponad 4200 zł. Dla porównania, emerytury pomostowe pobiera blisko 39 tysięcy osób, a ich średnia wysokość jest wyższa (ponad 5400 zł).

Jeśli spełniasz warunki, warto złożyć wniosek (formularz ENSK) nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym przejściem na świadczenie. Zbyt wczesne złożenie wniosku poskutkuje decyzją odmowną, dlatego pilnuj dat i terminów. Pamiętaj, że prawo do świadczenia ustaje w momencie osiągnięcia przez Ciebie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).