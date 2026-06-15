Mocny spadek cen ropy. Inwestorzy reagują na historyczne ustalenia pokojowe

Cena ropy naftowej z 15 czerwca

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 80,61 USD - niżej o 5,03 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 83,33 USD za baryłkę, w dół o 4,58 proc., po zamknięciu notowań w ub. tygodniu najniżej od 3 miesięcy.

USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. "Niech ropa popłynie!"

Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shebhaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii.

Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych" - napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social.

"Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" - dodał.

W kolejnym wpisie ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi, i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę - poza nim.

Zakończenie operacji wojskowych na wszystkich frontach

Informacje o zawarciu umowy podał pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shebhaz Sharif, który zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie.

Nocą z niedzieli na poniedziałek natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie - poinformował z kolei wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutera.

Przekazał, że Iran zgodził się na porozumienie ramowe (memorandum of understanding), dopiero gdy znalazły się w jego treści "ostateczne żądania" Teheranu.

Iran będzie miał "palec na spuście"

Gharibabadi stwierdził, że irańska siła militarna i groźby pomogły w sfinalizowaniu treści dokumentu. Ogłosił też, że tekst zostanie opublikowany po podpisaniu porozumienia.

Jednocześnie wiceminister irańskiego MSZ przekazał, że Iran rozpocznie negocjacje po odmrożeniu środków, zakończeniu blokady morskiej i zakończeniu wojny.

Podkreślił, że irańskie siły zbrojne zawsze będą miały "palec na spuście".

Irańska telewizja państwowa oświadczyła, że "USA zostały zmuszone do zgodzenia się na zakończenie wojny".

Rynek jest ostrożny

Traderzy na rynkach ropy i analitycy na razie zachowują ostrożne tony, zwracając uwagę na brak szczegółowych informacji dot. porozumienie i przeszkody, jakie napotyka branża żeglugowa w przywróceniu transportu surowców z Zatoki Perskiej drogą wodną.

Agencja Fars podała, że żegluga w Zatoce Perskiej będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem.

"Musimy na razie ocenić, co oznacza ta umowa (USA-Iran)" - powiedział Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone Group Ltd.

"Nawet jeśli otwarcie cieśniny Ormuz zaplanowano na piątek, nadal są tam miny, a firmy ubezpieczeniowe mogą pobierać za transport wysokie stawki od armatorów" - dodał.

Weston wskazał, że ponadto strategiczne i komercyjne zapasy ropy naftowej i jej produktów będą musiały zostać uzupełnione po tym, jak w rekordowym tempie malały.

"Wypełnienie luk, które powstały w wyniku tej wojny, zajmie trochę czasu" - podkreślił.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w wywiadzie dla "The New York Times", że może wznowić ataki militarne, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia ws. programu nuklearnego Republiki Islamskiej.