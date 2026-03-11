Kolekcjonerzy numizmatów i miłośnicy historii mają powód do zainteresowania. 11 marca do sprzedaży trafiają nowe monety kolekcjonerskie, które przygotował Narodowy Bank Polski. Emisja jest częścią popularnej serii "Hetmani Rzeczypospolitej", przypominającej najwybitniejszych dowódców w historii państwa. Tym razem bohaterem numizmatów został Jan Tarnowski – jeden z najważniejszych hetmanów w dziejach Polski. W kolekcji pojawią się dwie monety: złota o nominale 500 zł oraz srebrna o nominale 10 zł.

Złota i srebrna moneta w jednej serii

Nowe numizmaty zostały przygotowane w dwóch wersjach. Pierwsza z nich to złota moneta o nominale 500 zł, wykonana z kruszcu o bardzo wysokiej próbie – 999,9. Jej nakład jest bardzo ograniczony i wynosi maksymalnie 800 sztuk. Druga to srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł, której nakład jest nieco większy – do 7000 egzemplarzy. Tak niewielkie emisje sprawiają, że monety z serii NBP często szybko znikają z rynku i stają się poszukiwanymi obiektami wśród kolekcjonerów.

Symbolika i wygląd nowych monet

Projekt monet nawiązuje do wojskowej historii Rzeczypospolitej. Na rewersie obu numizmatów umieszczono wizerunek hetmana Jana Tarnowskiego. To ukłon w stronę jednego z najwybitniejszych dowódców XVI wieku. Awers zawiera natomiast elementy charakterystyczne dla polskich monet kolekcjonerskich. Znajdują się tam napis "Rzeczpospolita Polska", a także rok emisji, nominał i wizerunek orła będącego godłem państwa. Projekt uzupełniają także symbole związane z bohaterem emisji – hetmańska buława oraz herb rodu Tarnowskich.

Kim był Jan Tarnowski?

Postać, którą upamiętniono na nowych monetach, należy do najbardziej znanych dowódców w historii Polski. Jan Tarnowski żył w XVI wieku i pełnił funkcję hetmana wielkiego koronnego w czasach panowania Zygmunta I Starego oraz Zygmunta II Augusta.

Tarnowski zasłynął przede wszystkim jako znakomity strateg wojskowy. Brał udział w licznych kampaniach przeciwko:

- Tatarom,

- wojskom Wielkiego Księstwa Moskiewskiego,

- armii Imperium Osmańskiego.

Historycy podkreślają, że jego doświadczenia wojskowe przyczyniły się do rozwoju polskiej sztuki wojennej. Był także autorem traktatów dotyczących organizacji armii i prowadzenia działań militarnych.

Potomek słynnego rycerza

Jan Tarnowski wywodził się ze starego i wpływowego rodu. Według przekazów był potomkiem jednego z najbardziej znanych rycerzy średniowiecznej Polski – Zawiszy Czarnego. Poza działalnością wojskową Tarnowski pełnił także ważne funkcje polityczne. Był kasztelanem krakowskim i jednym z najważniejszych doradców królewskich. Zasłynął również jako mecenas kultury oraz fundator wielu budowli i inicjatyw artystycznych.

Monety kolekcjonerskie – nie tylko dla pasjonatów historii

Numizmaty emitowane przez Narodowy Bank Polski od lat przyciągają nie tylko kolekcjonerów, ale także osoby traktujące je jako formę inwestycji. Wynika to z kilku czynników:

- ich ograniczonego nakładu,

- wysokiej jakości wykonania,

- wykorzystania szlachetnych metali, takich jak złoto i srebro.

Wiele wcześniejszych emisji NBP z czasem znacząco zyskiwało na wartości na rynku kolekcjonerskim.

Gdzie można kupić nowe monety?

Osoby zainteresowane zakupem mogą nabyć nowe monety kolekcjonerskie w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Sprzedaż prowadzona jest również online za pośrednictwem oficjalnej platformy kolekcjonerskiej banku.

Ze względu na bardzo ograniczony nakład – szczególnie w przypadku złotej monety – zainteresowanie takimi emisjami bywa bardzo duże. Dlatego w wielu przypadkach numizmaty sprzedają się w krótkim czasie od momentu wprowadzenia do oferty.