Ryczałt energetyczny to świadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe osób uprawnionych. Dodatek wypłacany jest przez ZUS, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, aby uwzględniać zmiany kosztów życia oraz poziomu inflacji.

ZUS od 1 marca wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie ma charakteru powszechnego, dlatego nie przysługuje wszystkim seniorom. O świadczenie mogą ubiegać się wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, którym – obok innych przywilejów – przyznano także to wsparcie.

Do grona uprawnionych należą m.in.:

kombatanci oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej,

oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej, żołnierze zastępczej służby wojskowej , którzy byli przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu czy w batalionach budowlanych,

, którzy byli przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu czy w batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę,

oraz innych osobach uprawnionych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pod warunkiem że otrzymują emeryturę lub rentę.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 r. wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Kwota świadczenia jest co roku publikowana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 20 ust. 3d ustawy. Oznacza to, że dodatek jest corocznie waloryzowany razem z emeryturami i rentami, a nowa stawka zaczyna obowiązywać zawsze od marca.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument

O przyznaniu ryczałtu energetycznego nie decyduje ani wiek wnioskodawcy, ani poziom jego dochodów. Kluczowe znaczenie ma natomiast posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty bądź innego podobnego świadczenia.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest uzyskanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza okres działalności kombatanckiej lub fakt doznanych represji. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający ich status jako członka rodziny osoby uprawnionej. Natomiast osoby odbywające zastępczą służbę wojskową i przymusowo kierowane do pracy powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z kolei wdowy po takich żołnierzach muszą dostarczyć dokument wydany przez odpowiedni organ wojskowy, potwierdzający przysługujące im uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Sprawdź, czy spełniasz warunki – konieczne jest posiadanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającej status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny po osobie uprawnionej. Wypełnij formularz ZUS-ERK – jest to ten sam wniosek, który służy do ubiegania się o emeryturę lub rentę oraz o ryczałt energetyczny. Formularz można otrzymać w oddziale ZUS albo pobrać w wersji elektronicznej. Przekaż wniosek wraz z dokumentami – można zrobić to osobiście w placówce ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), wysłać dokumenty pocztą, a w przypadku osób przebywających za granicą – także za pośrednictwem konsulatu. Poczekaj na decyzję – zazwyczaj jest ona wydawana w ciągu około 30 dni od momentu złożenia kompletnej dokumentacji i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia. Dołącz wymagane dokumenty – najczęściej jest to decyzja UdSKiOR potwierdzająca status osoby uprawnionej lub dokumenty wojskowe (w przypadku żołnierzy przymusowo kierowanych do pracy). W przypadku wdów i wdowców potrzebna jest decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń jako członka rodziny po kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym czasie, ponieważ przepisy nie wyznaczają ostatecznego terminu jego złożenia. Po otrzymaniu kompletnie wypełnionych dokumentów ZUS ma maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby mające prawo do ryczałtu energetycznego mogą korzystać również z innych świadczeń oraz form wsparcia finansowego. Należą do nich m.in.:

dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł,

dodatek kompensacyjny wynoszący 55 zł,

świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 366,68 zł,

świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie.

Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oferuje także inne formy pomocy. Obejmują one m.in. dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji – zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. W określonych sytuacjach można również ubiegać się o wsparcie finansowe w formie jednorazowej lub okresowej, przyznawane po spełnieniu wymaganych kryteriów.

W standardowych przypadkach ryczałt energetyczny jest przekazywany co miesiąc razem z emeryturą lub rentą, zgodnie z ustalonymi terminami wypłaty świadczeń. Środki trafiają do osób uprawnionych w jednym z następujących dni miesiąca:

1. dzień miesiąca,

6. dzień miesiąca,

10. dzień miesiąca,

15. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

25. dzień miesiąca.

Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny jest dodatkiem ustawowym do emerytur i rent, wypłacanym w formie stałej kwoty pieniężnej. Świadczenie przekazywane jest w całości razem z emeryturą lub rentą i nie jest opodatkowane tak jak dochód z pracy. Oznacza to, że osoba uprawniona otrzymuje pełną kwotę 336,16 zł „na rękę”. Przepisy regulujące to świadczenie nie nakładają także obowiązku rozliczania ani informowania, na jakie cele zostały przeznaczone otrzymane środki.