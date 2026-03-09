rozwiń

Ryczałt energetyczny - dodatek do prądu z ZUS w kwocie 336,16 zł co miesiąc

Ryczałt energetyczny to świadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe osób uprawnionych. Dodatek wypłacany jest przez ZUS, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji, aby uwzględniać zmiany kosztów życia oraz poziomu inflacji.

ZUS od 1 marca wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie ma charakteru powszechnego, dlatego nie przysługuje wszystkim seniorom. O świadczenie mogą ubiegać się wyłącznie osoby wskazane w ustawie o kombatantach, którym – obok innych przywilejów – przyznano także to wsparcie.

Do grona uprawnionych należą m.in.:

  • kombatanci oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej,
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu czy w batalionach budowlanych,
  • wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę,
  • wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pod warunkiem że otrzymują emeryturę lub rentę.
Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 r. wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Kwota świadczenia jest co roku publikowana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 20 ust. 3d ustawy. Oznacza to, że dodatek jest corocznie waloryzowany razem z emeryturami i rentami, a nowa stawka zaczyna obowiązywać zawsze od marca.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument

O przyznaniu ryczałtu energetycznego nie decyduje ani wiek wnioskodawcy, ani poziom jego dochodów. Kluczowe znaczenie ma natomiast posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty bądź innego podobnego świadczenia.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest uzyskanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza okres działalności kombatanckiej lub fakt doznanych represji. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający ich status jako członka rodziny osoby uprawnionej. Natomiast osoby odbywające zastępczą służbę wojskową i przymusowo kierowane do pracy powinny przedstawić zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Z kolei wdowy po takich żołnierzach muszą dostarczyć dokument wydany przez odpowiedni organ wojskowy, potwierdzający przysługujące im uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

  1. Sprawdź, czy spełniasz warunki – konieczne jest posiadanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającej status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny po osobie uprawnionej.
  2. Wypełnij formularz ZUS-ERK – jest to ten sam wniosek, który służy do ubiegania się o emeryturę lub rentę oraz o ryczałt energetyczny. Formularz można otrzymać w oddziale ZUS albo pobrać w wersji elektronicznej.
  3. Przekaż wniosek wraz z dokumentami – można zrobić to osobiście w placówce ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), wysłać dokumenty pocztą, a w przypadku osób przebywających za granicą – także za pośrednictwem konsulatu.
  4. Poczekaj na decyzję – zazwyczaj jest ona wydawana w ciągu około 30 dni od momentu złożenia kompletnej dokumentacji i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia.
  5. Dołącz wymagane dokumenty – najczęściej jest to decyzja UdSKiOR potwierdzająca status osoby uprawnionej lub dokumenty wojskowe (w przypadku żołnierzy przymusowo kierowanych do pracy). W przypadku wdów i wdowców potrzebna jest decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń jako członka rodziny po kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym czasie, ponieważ przepisy nie wyznaczają ostatecznego terminu jego złożenia. Po otrzymaniu kompletnie wypełnionych dokumentów ZUS ma maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby mające prawo do ryczałtu energetycznego mogą korzystać również z innych świadczeń oraz form wsparcia finansowego. Należą do nich m.in.:

  • dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł,
  • dodatek kompensacyjny wynoszący 55 zł,
  • świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 366,68 zł,
  • świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie.

Dodatkowo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oferuje także inne formy pomocy. Obejmują one m.in. dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji – zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. W określonych sytuacjach można również ubiegać się o wsparcie finansowe w formie jednorazowej lub okresowej, przyznawane po spełnieniu wymaganych kryteriów.

Kiedy ZUS wypłaca dodatek energetyczny?

W standardowych przypadkach ryczałt energetyczny jest przekazywany co miesiąc razem z emeryturą lub rentą, zgodnie z ustalonymi terminami wypłaty świadczeń. Środki trafiają do osób uprawnionych w jednym z następujących dni miesiąca:

  • 1. dzień miesiąca,
  • 6. dzień miesiąca,
  • 10. dzień miesiąca,
  • 15. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 25. dzień miesiąca.

Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny jest dodatkiem ustawowym do emerytur i rent, wypłacanym w formie stałej kwoty pieniężnej. Świadczenie przekazywane jest w całości razem z emeryturą lub rentą i nie jest opodatkowane tak jak dochód z pracy. Oznacza to, że osoba uprawniona otrzymuje pełną kwotę 336,16 zł „na rękę”. Przepisy regulujące to świadczenie nie nakładają także obowiązku rozliczania ani informowania, na jakie cele zostały przeznaczone otrzymane środki.