W Polsce wiele osób starszych decyduje się na dodatkowy zarobek, aby uzupełnić swoje niewielkie emerytury. Dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), obowiązują określone limity dodatkowego dochodu.

28 lutego mija termin poinformowania ZUS o wysokości osiągniętych przychodów

"Do końca lutego osoby, które w ubiegłym roku pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę oraz dorabiały do swojego świadczenia, powinny poinformować nas o dodatkowych przychodach. Dotyczy to między innymi wynagrodzeń z umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej" – informuje ZUS.

Podanie informacji o uzyskanych przychodach jest konieczne, aby zweryfikować, czy świadczenie było wypłacane w odpowiedniej wysokości. Renciści oraz wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), podlegają limitom dorabiania do świadczeń. W związku z tym mają obowiązek do końca lutego zgłosić ZUS dodatkowe dochody uzyskane w poprzednim roku.

O jakich przychodach należy poinformować ZUS do 28 lutego 2026?

Przychody, o który należy poinformować ZUS to przede wszystkim przychody z:

pracy na podstawie umowy o pracę,

umów zlecenia, umów agencyjnych oraz współpracy przy ich realizacji,

umów o świadczenie usług innych niż zlecenie lub agencyjna, do których stosuje się przepisy o zleceniu,

umów zlecenia, agencyjnych, o świadczenie usług lub umów o dzieło zawartych z obecnym pracodawcą lub wykonywanych na jego rzecz, nawet jeśli umowa podpisana została z innym podmiotem,

pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy przy jej prowadzeniu,

pracy nakładczej,

pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych,

odpłatnej pracy wykonywanej na podstawie skierowania podczas odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu,

stypendiów sportowych,

pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,

wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej,

służby w służbach mundurowych (np. Policji czy Straży Pożarnej),

pracy wykonywanej za granicą,

zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,

świadczeń rehabilitacyjnych i wyrównawczych,

zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Jak udokumentować ZUS dodatkowe przychody?

Aby prawidłowo udokumentować dodatkowe przychody dla ZUS, należy przedstawić odpowiednie potwierdzenia źródła dochodu. W przypadku osób zatrudnionych najprostszym dokumentem jest zaświadczenie wydane przez zakład pracy, w którym emeryt lub rencista był zatrudniony. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie, w którym deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód. Dodatkowo należy uwzględnić przychody osiągnięte z pracy za granicą oraz dochody z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej. Prawidłowe udokumentowanie wszystkich źródeł przychodu pozwala ZUS dokładnie ustalić, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości i uniknąć ewentualnych korekt.

Ile można było dorobić do wcześniejszej emerytury w 2025 roku?

W 2025 roku dopuszczalny roczny przychód dla emerytów i rencistów wynosił 72 562,00 zł brutto, natomiast górna granica przychodu została ustalona na 134 757,80 zł brutto. Odpowiadało to odpowiednio 70% i 130% średnich miesięcznych wynagrodzeń w poprzednim roku.

Przekroczenie pierwszego progu powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną maksymalną kwotę obniżki. Z kolei przekroczenie drugiego limitu skutkuje zawieszeniem emerytury lub renty przez ZUS.

Zmiana limitów dorabiania do wcześniejszej emerytury od 1 marca 2026

Od 1 marca 2026 roku obowiązywać będą nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Przychód w skali roku do 77 262,00 zł nie spowoduje zmniejszenia świadczenia, przychód od 77 262,00 zł do 143 486,40 zł spowoduje zmniejszenie wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury, przychód powyżej 143 486,40 zł spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Kto nie musi informować ZUS o wysokości osiągniętych przychodów?

Nie wszyscy emeryci i renciści muszą zgłaszać ZUS-owi wysokość swoich przychodów. Dorabiający seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn – mogą pracować bez ograniczeń i nie są zobowiązani do składania informacji o zarobkach. Wyjątek stanowią osoby, które w 2025 roku osiągnęły wiek emerytalny, ale wcześniej korzystały z wcześniejszej emerytury – muszą rozliczyć przychody uzyskane przed ukończeniem tego wieku. Z obowiązku informowania zwolnieni są także świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną wraz z prawem do emerytury, emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, a także osoby pobierające rentę rodzinną po takich inwalidach. Dodatkowo uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci poniżej 26. roku życia, którzy otrzymują rentę rodzinną i pracują na umowach zlecenia lub agencyjnych, również nie muszą składać informacji o swoich dochodach.