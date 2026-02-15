Komu przysługuje ulga na dziecko w 2026 roku?

Zgodnie z art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT) z odliczenia na dzieci mogą skorzystać podatnicy osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. z umowy o pracę czy działalności gospodarczej. Uprawnienie to przysługuje rodzicom sprawującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym (jeżeli dziecko z nimi mieszka) oraz osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej.

Reklama

Ulga obejmuje każde małoletnie dziecko, wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską, sprawował opiekę prawną lub pełnił funkcję rodziny zastępczej. Odliczenie można zastosować także w przypadku dzieci pełnoletnich pozostających na utrzymaniu podatnika w ramach obowiązku alimentacyjnego albo pieczy zastępczej. Dotyczy to osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek – a także uczących się do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że w danym roku nie przekroczyły określonego limitu dochodów. Limit ten wynosi 21 371,52 zł (czyli dwunastokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu 2024 r., tj. 1 780,96 zł) i obejmuje dochody opodatkowane według skali, przychody kapitałowe oraz te objęte ulgą dla młodych lub ulgą na powrót – z wyjątkiem renty rodzinnej.

Prawo do preferencji wygasa od miesiąca, w którym dziecko zawrze małżeństwo albo – na mocy orzeczenia sądu – trafi do placówki zapewniającej całodobowe utrzymanie, takiej jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy czy zakład karny.

Reklama

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać ulgę na dziecko w 2026 roku?

Jeżeli podatnik sprawuje władzę rodzicielską, jest opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą tylko wobec jednego małoletniego dziecka, a także gdy utrzymuje jedno pełnoletnie dziecko (w ramach obowiązku alimentacyjnego albo pieczy zastępczej), możliwość skorzystania z ulgi zależy od wysokości osiągniętych dochodów. W takim przypadku obowiązują limity: 112 000 zł rocznie – gdy podatnik przez cały rok pozostawał w małżeństwie (uwzględnia się łączne dochody małżonków), 112 000 zł – dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz 56 000 zł – dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, nawet jeśli stan ten trwał tylko przez część roku. Za osobę pozostającą w małżeństwie nie uznaje się podatnika objętego orzeczoną separacją ani takiego, którego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności.

Przy ustalaniu prawa do ulgi bierze się pod uwagę łączne roczne dochody opodatkowane według skali podatkowej, dochody kapitałowe objęte 19-procentową stawką (np. ze sprzedaży papierów wartościowych) oraz przychody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym 19%. Suma ta podlega pomniejszeniu o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Z preferencji nie skorzystają osoby, które w danym roku osiągały wyłącznie dochody opodatkowane liniowo 19% z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej albo rozliczane ryczałtem. Jeżeli jednak oprócz nich uzyskały także przychody opodatkowane według skali (np. z etatu czy zasiłku chorobowego), mogą wykazać ulgę w zeznaniu składanym dla tych dochodów.

W przypadku wychowywania dwojga lub większej liczby dzieci – niezależnie od tego, czy są małoletnie czy pełnoletnie i spełniają ustawowe warunki – limit dochodowy nie obowiązuje. Bez względu na wysokość zarobków ulga przysługuje także na jedno dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (w jednym z trzech stopni), decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo socjalnej, a także orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dziecka poniżej 16. roku życia.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2026 roku?

W 2026 roku wysokość ulgi prorodzinnej jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie i wynosi:

na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie,

– 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie, na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie,

– 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie, na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie, czyli 2000,04 zł rocznie,

– 166,67 zł miesięcznie, czyli 2000,04 zł rocznie, na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie, czyli 2700 zł rocznie.

W praktyce oznacza to, że rodzice trojga dzieci mogą odliczyć łącznie 4224,12 zł rocznie, w tym:

1112,04 zł na pierwsze dziecko,

1112,04 zł na drugie dziecko,

2000,04 zł na trzecie dziecko.

Kiedy można złożyć deklarację PIT w 2026 roku (za 2025)?

Podmioty pełniące funkcję płatników PIT są zobowiązane do przygotowania formularza PIT-11, w którym wykazuje się dochody osiągnięte przez pracownika w danym roku oraz pobrane zaliczki na podatek. Informację tę należało przekazać do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 stycznia 2026 r., a pracownikowi – do końca lutego.

Na podstawie otrzymanych danych podatnicy składają roczne zeznanie za 2025 r. w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Jeśli jednak wszystkie potrzebne informacje były dostępne wcześniej, deklarację można było wysłać przed 15 lutego. W takiej sytuacji urząd skarbowy przyjmuje ją formalnie jako złożoną 15 lutego. Ma to znaczenie przy zwrocie ewentualnej nadpłaty – termin jego realizacji zaczyna bowiem biec najwcześniej od 16 lutego 2026 r., nawet jeśli zeznanie zostało złożone wcześniej.

Jak przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku i szybciej skorzystać z ulgi na dziecko w 2026 roku?

Aby szybciej odzyskać nadpłacony podatek, warto jak najszybciej przekazać wypełnione zeznanie PIT do urzędu skarbowego. Zazwyczaj im wcześniej deklaracja trafi do fiskusa, tym krótszy jest czas oczekiwania na zwrot – szczególnie w przypadku wyższych kwot, które wymagają dodatkowej weryfikacji.

Istotna jest również forma złożenia zeznania, ponieważ od niej zależy ustawowy termin zwrotu nadpłaty. Obowiązują dwa różne okresy:

45 dni od dnia następującego po złożeniu deklaracji – gdy PIT został wysłany elektronicznie (np. przez usługę Twój e-PIT lub system e-Deklaracje),

– gdy PIT został wysłany elektronicznie (np. przez usługę Twój e-PIT lub system e-Deklaracje), 3 miesiące od dnia następującego po złożeniu zeznania – jeśli dokument przekazano w wersji papierowej.

Złożenie deklaracji online skraca więc czas oczekiwania. Jeśli zeznanie zostanie przesłane 15 lutego 2026 r. – lub wcześniej (przy czym i tak formalnie zostanie uznane za złożone 15 lutego) – zwrot powinien trafić na rachunek podatnika najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. W przypadku wyboru formy papierowej i złożenia dokumentów w najwcześniejszym możliwym terminie, pieniądze powinny zostać zwrócone zasadniczo do 16 maja 2026 r.

Jeszcze szybszy zwrot nadpłaconego podatku za 2025 r. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Na jeszcze szybszy zwrot nadpłaty mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Uprawnienie to przysługuje rodzinom wielodzietnym, w których rodzice wychowują lub wychowali łącznie co najmniej troje dzieci – niezależnie od ich wieku.

Podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny mają prawo do skróconego, 30-dniowego terminu zwrotu podatku, o ile złożą zeznanie w formie elektronicznej, np. przez usługę Twój e-PIT lub system e-Deklaracje. W praktyce oznacza to, że gdy deklaracja zostanie przesłana w najwcześniejszym możliwym terminie – 15 lutego 2026 r. (albo wcześniej, przy czym formalnie będzie uznana za złożoną 15 lutego) – zwrot nadpłaconego podatku powinien trafić na konto najpóźniej do 17 marca 2026 r.