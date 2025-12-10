Z informacji potwierdzonych przez ZUS, w grudniu 2025 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wypłat swoich świadczeń wcześniej niż zazwyczaj. Instytucja poinformowała, że należne środki trafią do beneficjentów jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, a w niektórych przypadkach przed 1 stycznia 2026 roku.

Informacja ta na pewno ucieszy wiele osób, bo ułatwi życie tym osobom, którym standardowy dzień płatności należnych im środków przypada na 20 lub 25 grudnia. Co więcej, na wcześniejsze wypłaty mogą liczyć także osoby, którym termin ten przypada na 1 stycznia. W ten sposób wszyscy oni zobaczą swoje pieniądze tuż przed świętami.

Emerytury w grudniu 2025 - ZUS ma prezent dla emerytów

Regionalna rzecznika prasowa ZUS - Katarzyna Krupicka - przekazała, że przyśpieszenie wypłat emerytury w grudniu 2025 roku wynika z regulacji prawnych. Instytucja musi bowiem zlecić wydanie takiego świadczenia z wyprzedzeniem, w przypadku gdy płatność (ustalona ściśle na 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dzień miesiąca) przypada w dzień wolny od pracy lub soboty.

Dzięki temu wypłaty, które przypadają na 20 grudnia, zostaną przekazane listonoszom już cztery dni wcześniej, a więc 16 grudnia, a przekazy bankowe zostaną zrealizowane 18 grudnia 2025 roku. Osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 25 grudnia, mogą spodziewać się, że przesyłki wysłane zostaną 18 grudnia, a przelewy 22 grudnia.

Wcześniejsza wypłata świadczeń nie ma jednocześnie żadnego wpływu na to, jakiej wysokości świadczenia otrzymają emeryci. Kwota wypłacanych świadczeń zawsze będzie taka sama, jak wszystkie poprzednie. Nie powinno się więc liczyć tutaj na żadne podwyżki lub obniżki. Jest to część normalnego mechanizmu w działaniu ZUSu.

Dwie emerytury w grudniu 2025 roku

W aktualnej sytuacji na takich działaniach ZUS skorzysta także jeszcze jedna grupa emerytów - mowa o tych, którzy swoje świadczenia zawsze dostają 1 dnia każdego miesiąca. Z racji na Nowy Rok i fakt, że jest to dzień ustawowo wolny, oni otrzymają w grudniu 2025 roku dwie emerytury.

Żeby zapobiec sytuacji, w której beneficjent dostałby swoje pieniądze po czasie, ZUS wypłaci należne im środki przed 1 stycznia 2026 roku. Co bardzo istotne - pieniądze pojawią się u emerytów i rencistów przed końcem roku i to niezależnie od formy ich odbioru.

Dzięki temu seniorzy i renciści będą mieli poczucie większego bezpieczeństwa oraz możliwość bardziej swobodnego planowania swoich wydatków. To zaś jest szczególnie ważne w okresie świąteczno-noworocznym, kiedy sklepy przeżywają prawdziwe oblężenia.