Jak podaje polskiobserwator.de eksperci przebadali różne rodzaje masła z niemieckich supermarketów. Test przeprowadzony przez Stiftung Warentest - jedną z najważniejszych europejskich instytucji, które badają europejskie produkty - przyniósł zaskakujące wnioski.

Masła z dyskontów górą

Spośród 30 przebadanych rodzajów masła maseł najlepiej wypadły te z dyskontów, podczas gdy popularna marka niespodziewanie trafiła na sam dół zestawienia. Wyniki mogą więc namieszać w świątecznych koszykach zakupowych bardziej, niż mogłoby się wydawać. Stiftung Warentest oceniła trzy kategorie masła: masło lekko solone, masło słodkie oraz masło kwaśne - przebadano także produkty ekologiczne. W teście skupiono się na takich kryteriach jak smak, wygląd, łatwość rozsmarowywania, skład, obecność potencjalnych szkodliwych substancji oraz opakowanie.

Reklama

Irlandzki produkt na ostatnim miejscu

Najgorzej wypadło masło irlandzkiej marki Dairygold, które, mimo tradycyjnych metod produkcji, według testerów smakuje "zjełczałe" - informuje polskiobserwator.de. Oceniono je także jako potencjalnie zagrożone psuciem się z powodu wysokiego poziomu drożdży i pleśni, co wskazuje na problemy z higieną produkcji.

Najlepsze rodzaje masła w supermarketach

Na podium znalazły się masła marek Berchtesgadener Land, Weihenstephan i Goldsteig, które zdobyły bardzo dobre oceny. Dyskonty także mogą być dumne, masła własnych marek z Lidla, Aldiego, Rewe i Edeki uzyskały noty „dobre”. Szczególnie wyróżnia się masło ekologiczne Milbona Bio Butter z Lidla, które jako jedyne w teście zdobyło ocenę 1,7, zapewniając sobie miano najlepszego produktu. Przeczytaj również: Niemiecka sieć supermarketów wydała o zawiadomienie o racjonowaniu podstawowego produktu. Inne sieci wkrótce mogą zrobić to samo