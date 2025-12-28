Mam 60 lat i 15 lat stażu pracy. Jaką emeryturę z ZUS dostanę?

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych widoczna jest tendencja do przechodzenia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku, choć jest to kusząca perspektywa, rzeczywista wysokość świadczenia emerytalnego nie zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego, ale przede wszystkim od długości okresu, za który opłacane były składki.

Czynniki decydujące o wysokości emerytury

Wysokość przyznanej emerytury jest wypadkową wielu złożonych czynników. Kluczowe znaczenie ma całkowita suma składek zgromadzonych na koncie ubezpieczeniowym, która podlega corocznej waloryzacji, mającej na celu utrzymanie siły nabywczej. Ponadto, istotny jest również skorygowany współczynnik waloryzacji, wartość początkowego kapitału emerytalnego, środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym oraz prognozowana długość dalszego życia osoby przechodzącej na emeryturę. Należy podkreślić, że im dłuższy jest okres pracy i odprowadzania składek, tym wyższe świadczenie można uzyskać. Osoby, które nie osiągnęły wymaganego, pełnego stażu pracy, muszą liczyć się z otrzymaniem świadczenia niższego niż minimalna emerytura gwarantowana przez państwo.

Warunki otrzymania minimalnej emerytury

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał świadczenie w gwarantowanej, minimalnej wysokości, które od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, niezbędne jest spełnienie określonych warunków stażowych. Kobiety muszą udokumentować co najmniej 20 lat pracy, natomiast mężczyźni 25 lat. Osoby, które pracowały krócej, na przykład 60-letnia osoba z zaledwie 15-letnim stażem, nie kwalifikują się do otrzymania minimalnej kwoty i ich świadczenie będzie znacząco niższe.

Konsekwencje krótkiego stażu pracy. Ile wynosi emerytura 60-latka z 15-letnim stażem pracy?

System emerytalny w Polsce wymaga od osób ubiegających się o minimalną emeryturę spełnienia podwójnego kryterium: osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet) oraz odpowiedniego stażu pracy. Kto przepracował krócej niż wymagane 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn), choć spełnia warunek wiekowy, nie ma prawa do gwarantowanej emerytury minimalnej. Warto zaznaczyć, że wysokość otrzymanej emerytury nie jest liniowo proporcjonalna do stażu pracy, co oznacza, że nawet przepracowanie trzech czwartych wymaganego okresu nie gwarantuje uzyskania siedemdziesięciu pięciu procent minimalnej emerytury. Ostateczna wysokość świadczenia po 15 latach pracy jest ściśle uzależniona od wysokości zarobków, a co za tym idzie, od kwoty odprowadzonych składek. Osoby, które w ciągu tych 15 lat zarabiały minimalne wynagrodzenie lub niewiele ponad nie, mogą spodziewać się emerytury wynoszącej orientacyjnie od 500 do 700 złotych miesięcznie.