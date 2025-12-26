Podstawowe kryteria uprawniające do emerytury

Aby nabyć prawo do emerytury w Polsce, konieczne jest spełnienie jednocześnie dwóch warunków: osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz posiadanie minimalnego stażu pracy (okresu składkowego i nieskładkowego). Wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Minimalny wymagany staż pracy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Kluczowe czynniki wpływające na wysokość emerytury

Ostateczna wysokość przyszłej emerytury jest kwestią ściśle indywidualną i zależy od kilku zasadniczych elementów. Najważniejszym z nich jest wysokość osiąganych dotychczas dochodów, które bezpośrednio przekładają się na wysokość odprowadzanych składek emerytalnych. Na kwotę świadczenia wpływa również zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie w ZUS. Kluczowe znaczenie w procesie obliczania emerytury ma także średnia dalsza długość życia (tablice publikowane przez GUS), która jest wykorzystywana do określenia przewidywanego okresu, przez jaki świadczenie będzie wypłacane. Im dłuższy prognozowany okres wypłaty, tym niższa będzie miesięczna kwota emerytury.

Emerytura z ZUS dla osoby w wieku 60 lat z 30-letnim stażem pracy. Prognozowana wysokość świadczenia

Kobieta w wieku 60 lat z 30-letnim stażem pracy spełnia już zarówno kryterium wiekowe (60 lat), jak i stażowe (minimum 20 lat). Może ona liczyć na emeryturę wyższą niż minimalna, chyba że przez większość okresu składkowego otrzymywała najniższe wynagrodzenie. W takim przypadku jej świadczenie zostanie podniesione do poziomu minimalnej emerytury krajowej, której wysokość wynosi obecnie 1878,91 zł brutto.

W przypadku mężczyzny w tym samym wieku (60 lat) i z tym samym stażem (30 lat) sytuacja jest inna – nie spełnia on jeszcze powszechnych warunków emerytalnych, ponieważ dla mężczyzn wiek emerytalny to 65 lat. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ma on prawo do wcześniejszej emerytury, np. z tytułu pracy w szczególnych warunkach (emerytura pomostowa) lub z tytułu wykonywania pracy o charakterze twórczym/artystycznym.

Kalkulator emerytalny ZUS jako narzędzie do prognozy

Aby oszacować przybliżoną wysokość przyszłej emerytury, można skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na platformie ZUS. Narzędzie to wymaga wprowadzenia szczegółowych danych, takich jak: zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowany kapitał początkowy, środki zgromadzone na subkoncie, planowany wiek przejścia na emeryturę, aktualne miesięczne wynagrodzenie brutto, a także prognozowany procentowy udział przyszłych zarobków w średniej krajowej.