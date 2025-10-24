Dodatek dla sieroty zupełnej – mało znane, ale ważne świadczenie

Wśród wielu dodatków wypłacanych przez ZUS istnieje taki, o którym wciąż mówi się niewiele – dodatek dla sieroty zupełnej. Przysługuje on osobom, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną z ZUS. Może być także przyznany, gdy matka zmarła, a ojciec dziecka jest nieznany.

Reklama
Wykonujesz taki przelew? Bank ma obowiązek to zgłosić
Wykonujesz taki przelew? Bank ma obowiązek to zgłosić

Zobacz również

Co ważne, wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia. Świadczenie mogą otrzymywać zarówno dzieci, jak i dorośli, o ile wciąż mają prawo do renty rodzinnej. To właśnie ta renta stanowi podstawę do wypłaty dodatku – jeśli wygaśnie, automatycznie kończy się również prawo do dodatkowych pieniędzy.

Jak długo można otrzymywać dodatek z ZUS?

Dzieci i młodzież mogą otrzymywać rentę rodzinną – a więc i dodatek – do ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak kontynuują naukę, świadczenie może być wypłacane nawet do 25. roku życia. W praktyce oznacza to, że student, który stracił oboje rodziców, wciąż ma prawo do dodatku, dopóki pozostaje w systemie edukacji.

Niektórzy dorośli również zachowują prawo do renty rodzinnej i dodatku – na przykład osoby z niepełnosprawnościami, które utraciły zdolność do pracy przed osiągnięciem pełnoletności.

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku?

Reklama

Od 1 marca 2025 roku obowiązuje nowa, wyższa kwota dodatku. Po corocznej waloryzacji wynosi on 654,48 zł miesięcznie i będzie obowiązywał do końca lutego 2026 roku. Waloryzacja dodatku przebiega automatycznie – ZUS przelicza go z urzędu, dlatego osoby uprawnione nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

Co istotne, wysokość dodatku jest stała i gwarantowana przez państwo. Oznacza to, że nie może być niższa niż ustalona po waloryzacji, a co roku automatycznie rośnie wraz z emeryturami i rentami.

Jak otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?

Aby uzyskać prawo do dodatku, trzeba w pierwszej kolejności mieć przyznaną rentę rodzinną. Wniosek o nią składa się w ZUS – osobiście, przez pełnomocnika lub online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, dodatek dla sieroty zupełnej jest przyznawany z automatu, bez potrzeby składania osobnego wniosku.

ZUS sam dopisuje świadczenie do renty i wypłaca je razem w jednej miesięcznej transzy. Dzięki temu osoby uprawnione nie muszą pamiętać o dodatkowych formalnościach.

Realna pomoc finansowa dla najbardziej potrzebujących

Kwota ponad 650 zł miesięcznie dla wielu osób jest realnym wsparciem w codziennych wydatkach - zwłaszcza dla młodych osób, które po utracie rodziców często muszą same zadbać o swoje utrzymanie i naukę.