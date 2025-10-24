Wśród wielu dodatków wypłacanych przez ZUS istnieje taki, o którym wciąż mówi się niewiele – dodatek dla sieroty zupełnej. Przysługuje on osobom, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną z ZUS. Może być także przyznany, gdy matka zmarła, a ojciec dziecka jest nieznany.

Co ważne, wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia. Świadczenie mogą otrzymywać zarówno dzieci, jak i dorośli, o ile wciąż mają prawo do renty rodzinnej. To właśnie ta renta stanowi podstawę do wypłaty dodatku – jeśli wygaśnie, automatycznie kończy się również prawo do dodatkowych pieniędzy.

Dzieci i młodzież mogą otrzymywać rentę rodzinną – a więc i dodatek – do ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak kontynuują naukę, świadczenie może być wypłacane nawet do 25. roku życia. W praktyce oznacza to, że student, który stracił oboje rodziców, wciąż ma prawo do dodatku, dopóki pozostaje w systemie edukacji.

Niektórzy dorośli również zachowują prawo do renty rodzinnej i dodatku – na przykład osoby z niepełnosprawnościami, które utraciły zdolność do pracy przed osiągnięciem pełnoletności.

Od 1 marca 2025 roku obowiązuje nowa, wyższa kwota dodatku. Po corocznej waloryzacji wynosi on 654,48 zł miesięcznie i będzie obowiązywał do końca lutego 2026 roku. Waloryzacja dodatku przebiega automatycznie – ZUS przelicza go z urzędu, dlatego osoby uprawnione nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

Co istotne, wysokość dodatku jest stała i gwarantowana przez państwo. Oznacza to, że nie może być niższa niż ustalona po waloryzacji, a co roku automatycznie rośnie wraz z emeryturami i rentami.

Aby uzyskać prawo do dodatku, trzeba w pierwszej kolejności mieć przyznaną rentę rodzinną. Wniosek o nią składa się w ZUS – osobiście, przez pełnomocnika lub online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, dodatek dla sieroty zupełnej jest przyznawany z automatu, bez potrzeby składania osobnego wniosku.

ZUS sam dopisuje świadczenie do renty i wypłaca je razem w jednej miesięcznej transzy. Dzięki temu osoby uprawnione nie muszą pamiętać o dodatkowych formalnościach.

Realna pomoc finansowa dla najbardziej potrzebujących

Kwota ponad 650 zł miesięcznie dla wielu osób jest realnym wsparciem w codziennych wydatkach - zwłaszcza dla młodych osób, które po utracie rodziców często muszą same zadbać o swoje utrzymanie i naukę.