Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku?

Od stycznia 2026 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie i wyniesie 4806 zł brutto. Z kolei stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł. Zmiana obejmie nawet 3 miliony pracowników. Jak poinformowało ministerstwo, nie planuje ono kolejnego wzrostu płacy w 2026 roku.

Kto szczególnie zyska na podwyżce płacy minimalnej?

Zmiany obejmą znaczną część pracowników etatowych, a także zleceniobiorców. To z kolei może się przełożyć na realny wzrost dochodów w gospodarstwach o najniższych zarobkach.

Z podwyżki płacy minimalnej skorzystają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze etatu (proporcjonalnie), zleceniobiorcy objęci minimalną stawką godzinową, a także pracownicy w przestoju (wynagrodzenie przestojowe nie może być bowiem niższe od minimalnej) oraz osoby zatrudnione sezonowo lub dorywczo, jeśli wynagrodzenie przeliczone godzinowo nie spadnie poniżej minimum.

Pracownik pracujący na pełen etat, przy standardowych kosztach uzyskania przychodu i bez PPK, otrzyma na konto ok. 3605 zł netto. Z kolei osoby do 26. roku życia, które korzystają z ulgi PIT-0 otrzymają jeszcze więcej – nawet do 4 tys. zł na rękę. To o ok. 100 zł netto więcej niż w 2025 roku, gdy płaca minimalna wynosiła 4666 zł brutto.

Warto pamiętać, że zmiana nie obejmie osób prowadzących działalność gospodarczą ani pracujących na umowach o dzieło.

Wzrost płacy minimalnej – co oznacza dla pracodawców?

Wyższa płaca minimalna to zarazem wzrost składek, kosztów pracy i wyższe świadczenia powiązane z minimalnym wynagrodzeniem. Zmiana ta przełoży się więc m.in. na wyższe obciążenia dla pracodawców. W jaki sposób? Koszt zatrudnienia pracownika wzrośnie o około 140 zł miesięcznie, a składki ZUS dla przedsiębiorców będą wyższe o ok. 270 zł miesięcznie.

Nie tylko płaca minimalna

Z wysokością płacy minimalnej związana jest także wysokość wielu innych świadczeń i dodatków. W związku z tym podniesienie stawki minimalnej oznacza także podniesienie takich świadczeń jak np. maksymalna odprawa przy zwolnieniach grupowych (ta wzrośnie do 72 090 zł). Wzrosną także dodatki za pracę w nocy oraz świadczenia urlopowe.