Emerytura w wysokości 5 tys. zł? Tyle musisz zarabiać

Jak przypomina Onet, w 2023 r. przeciętna polska emerytura wynosiła ponad 3 tys. 400 złotych brutto. Dla wielu młodych ludzi jest to mała stawka i deklarują, że chcieliby mieć min. 5. tys. zł emerytury.

Według wyliczeń głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasza Kozłowskiego, które przytacza portal, młodzi Polacy muszą zarabiać dziś od 6 tys. 200 do 9 tys. 800 zł brutto, żeby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymywać comiesięczne świadczenie w wysokości 5 tys. zł. Specjalista ustalił też przedziały dla innych progów emerytalnych:

3 tys. zł emerytury – zarobki od 3 tys. 722 do 5 tys. 873 zł,

4 tys. zł emerytury – zarobki od 4 tys. 962 zł do 7 tys. 831 zł,

6 tys. zł emerytury – zarobki od 7 tys. 443 zł do 11 tys. 747 zł,

7 tys. zł emerytury – zarobki od 8 tys. 684 zł do 13 tys. 704 zł,

8 tys. zł emerytury – zarobki od 9 tys. 924 zł do 15 tys. 662 zł.

Dolne granice tych zarobków dotyczą osób, które przejdą na emeryturę w wieku 65 lat, a górne będą obowiązywać w przypadku Polaków zyskujących prawo do pobierania świadczenia od 60. roku życia. Ekspert dodał, że realny wzrost wynagrodzeń w najbliższych latach będzie wynosić 1,5 proc. rocznie, a waloryzacja kapitału emerytalnego 3 proc. rocznie.

Jak podwoić swoją emeryturę w 5 lat?

Emerytura w Polsce jest obliczana na podstawie tak zwanej zasady zdefiniowanej składki. Oznacza to, że jej wysokość zależy od sumy składek, które zgromadziliśmy przez całe życie zawodowe. Im więcej wpłat na koncie w ZUS i im dłużej pracujemy, tym większe będzie nasze przyszłe świadczenie.

Wzór na emeryturę jest prosty: zebrane składki dzieli się przez przewidywany okres, przez jaki będziemy pobierać świadczenie. Ten prognozowany czas życia wciąż się wydłuża, dlatego dzisiejszy emeryt dostaje niższe świadczenie za tę samą kwotę składek niż jeszcze 20 lat temu.

Jednak odroczenie decyzji o przejściu na emeryturę działa na naszą korzyść z trzech powodów:

Dodatkowe składki : każdy kolejny rok pracy to nowe wpłaty, które powiększają nasz kapitał emerytalny

: każdy kolejny rok pracy to nowe wpłaty, które powiększają nasz kapitał emerytalny Wysoka waloryzacja : ZUS co roku waloryzuje zgromadzone środki, aby nie traciły na wartości. Im więcej pieniędzy mamy na koncie, tym większe są zyski z waloryzacji. Na przykład, w 2025 roku sama waloryzacja podniosła stan konta w ZUS o 14,4 proc.,

: ZUS co roku waloryzuje zgromadzone środki, aby nie traciły na wartości. Im więcej pieniędzy mamy na koncie, tym większe są zyski z waloryzacji. Na przykład, w 2025 roku sama waloryzacja podniosła stan konta w ZUS o 14,4 proc., Krótszy czas wypłaty: jeśli przejdziemy na emeryturę później, to statystycznie będziemy pobierać ją krócej. To oznacza, że nasza emerytura miesięczna będzie po prostu wyższa.

O tyle może wzrosnąć emerytura

Ważne Przykłady z życia wzięte najlepiej pokazują, jak bardzo opłaca się dłuższa praca. Mężczyzna, który mógł przejść na emeryturę w wieku 65 lat, ale pracował jeszcze jeden rok, zyskał świadczenie wyższe o 19,1 proc. Zamiast 3882 zł otrzymał 4623 zł miesięcznie.

Kolejny przypadek mężczyzny, który odroczył emeryturę o 5 lat - w tym czasie jego świadczenie podwoiło się. Zamiast 2477 zł zaczął pobierać aż 5147 zł. W obu przypadkach brak wypłat emerytury przez dodatkowe lata pracy zwrócił się z nawiązką po kilku latach, a wyższe świadczenie będzie otrzymywał do końca życia.

W tym wieku przechodzimy na emeryturę

Wielu Polaków dostrzega korzyści z dłuższej aktywności zawodowej. Liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie. Dla wielu z nich praca to nie tylko sposób na dodatkowe pieniądze, ale także źródło satysfakcji, możliwość rozwoju i utrzymywania kontaktów społecznych. Z danych ZUS wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku odnotowano spadek liczby nowo przyznanych emerytur o 17,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Średnia wieku przejścia na emeryturę wynosi obecnie 62,7 roku, przy czym wiek ten systematycznie wzrasta u mężczyzn. To pokazuje, że coraz więcej osób świadomie odkłada decyzję o emeryturze, widząc w tym realną szansę na lepszą przyszłość finansową.