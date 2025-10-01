Jakie kwoty rent socjalnych wypłacano?

ZUS informuje, że renta socjalna finansowana jest ze środków budżetowych, a jej wysokość podlega corocznej waloryzacji - odbywa się ona 1 marca każdego roku.

Kto może ubiegać się o rentę socjalną?

Aby otrzymać rentę socjalną, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przysługuje ona osobom pełnoletnim, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ten uszczerbek musi powstać w:

dzieciństwie (przed ukończeniem 18. roku życia),

czasie nauki w szkole lub na uczelni (przed ukończeniem 25 lat),

trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta może być przyznana na stałe, jeśli niezdolność do pracy ma charakter trwały, lub na określony czas – w przypadku czasowej niezdolności.

Kto nie może otrzymać renty socjalnej?

Nie wszyscy mogą liczyć na rentę socjalną. Nie przysługuje ona osobom, które:

mają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy , świadczenia przedemerytalnego,

, świadczenia przedemerytalnego, pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ,

, otrzymują zagraniczne świadczenia rentowe ,

, posiadają nieruchomość rolną powyżej 5 ha przeliczeniowych,

powyżej 5 ha przeliczeniowych, są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę więzienia.

Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł bruttomiesięcznie. Wniosek o to świadczenie (EDD-SOC) można składać od 1 stycznia 2025 roku.

Pierwsze wypłaty tego dodatku ZUS były w maju 2025 roku. Co ważne, osoby, które już mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, otrzymają ten dodatek automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Czy można dorabiać na rencie socjalnej?

Osoby pobierające rentę socjalną mogą podejmować pracę, ale muszą uważać na limity zarobków. W przypadku przekroczenia określonych progów ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie.

Od 1 marca 2025 r. do końca maja 2025 r. bezpieczna granica zarobków wynosi 5934,10 zł brutto miesięcznie. Osoby przekraczające dochód 11 020,40 zł brutto mogą natomiast stracić prawo do renty na dany okres.