Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od tego, ile i jak długo odkładaliśmy składki do systemu. Najważniejsze znaczenie mają lata aktywności zawodowej, wysokość zarobków (a więc i odprowadzanych składek) oraz moment przejścia na emeryturę. Im dłużej pracujemy i im więcej zarabiamy, tym większy kapitał gromadzimy na swoim koncie w ZUS, z którego później obliczana jest wysokość świadczenia.

Osoby, które przechodzą na emeryturę później niż wynosi ustawowy wiek mogą liczyć na wyższe świadczenie – zgromadzony kapitał jest bowiem dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy przewidywanego dalszego życia. Na wysokość emerytury wpływają też waloryzacje, które co roku podnoszą jej wartość, a w niektórych przypadkach – np. w przypadku osób pobierających dodatkowe świadczenia – również dodatkowe dodatki i świadczenia socjalne.

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce w 2025 roku?

Według danych ZUS, w 2024 roku najwyższa emerytura w kraju wynosiła 48,7 tys. złotych. Otrzymywał ją mieszkaniec Śląska, który przepracował 67 lat. W 2025 roku najwyższa emerytura wynosi ponad 51,3 tys. zł brutto miesięcznie. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego, a wypłaca ZUS w Zabrzu.

Ile wynosi minimalna emerytura w 2025 roku?

Obecnie minimalna emerytura wynosi w Polsce 1878,91 zł brutto miesięcznie. Ta kwota jest gwarantowana przez państwo dla osób, które przepracowały wymagany minimalny okres składkowy, czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Najniższe emerytury w Polsce? To nawet kilka groszy

Zdarza się jednak, że seniorzy otrzymują emerytury niższe od gwarantowanej emerytury minimalnej. Najniższą emeryturę w Polsce wypłaca obecnie oddział ZUS w Biłgoraju. Pobiera ją kobieta, która przepracowała 1 dzień. Jej emerytura wynosi 0,02 zł. Seniorka otrzymuje także świadczenie Mama4+.

Jak wynika z danych ZUS, z roku na rok rośnie liczba osób, których emerytury są niższe od gwarantowanej emerytury minimalnej.