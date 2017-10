Zdaniem szefa resortów rozwoju i finansów państwa takie jak Czechy czy Niemcy bardzo mocno wspierają swoje krajowe sektory browarnicze. Polska zaś nie potrafi przygotować rozwiązań, które będą sprzyjały funkcjonowaniu naszych małych browarów.

One rosły same, bez wsparcia państwa. Chcemy im jednak pomóc zmniejszając akcyzę dla produkcji do 200 tys. hektolitrów rocznie - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.