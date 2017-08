W poniedziałek podczas spotkania z dziennikarzami na granicy polsko-niemieckiej w Świecku szef KAS Marian Banaś mówił, że sukcesy związane z poprawą ściągalności podatków – jak wskazał w I półroczu br. wpływy z VAT wzrosły o 17,5 mld zł - nie byłyby możliwe, gdyby nie przeprowadzono reformy służb skarbowych i celnych, ich konsolidacji i powołania Krajowej Administracji Skarbowej.

Zaznaczył, że gdyby ta reforma została przeprowadzona w 2007 r., kiedy została przygotowana, to państwo przez 8 kolejnych lat nie straciłoby ponad 260 mld zł. - Dzisiaj to zmieniamy, zmieniamy państwo teoretyczne na państwo praktyczne – powiedział.

Jak podkreślił, walka z szarą strefą jest coraz bardziej skuteczna. - Idziemy dalej, to jest początek wielkiego boju, który toczymy i jestem święcie przekonany, że te sukcesy będą większe, czego dowodzą ostatnie akcje – mówił szef KAS.

Podał, że na przykład urząd celno-skarbowy z Białegostoku uniemożliwił wyłudzenie 120 mln zł VAT, a urząd mazowiecki - 160 mln zł. Funkcjonariusze podjęli 4600 postępowań, sformułowano akty oskarżenia przeciw 4500 osobom, a 500 osób zostało skazanych.

Przyznał, że wyniki te są efektem współpracy z innymi służbami, ale przede wszystkim dobrej analizy ryzyka. - W sposób trafny oceniamy, co należy kontrolować. I tak w roku 2015 roku przeprowadzono w pierwszym półroczu 30 tys. kontroli, ale nieprawidłowości stwierdzono na 400 mln zł. Teraz, w tym półroczu tych kontroli było o 14 tys. mniej, ale stwierdzono nieprawidłowości na 1 mld zł. To dowodzi jakości naszego działania – przekonywał. Podkreślił, że od czasu kontroli cystern we wrześniu zeszłego roku legalna sprzedaż paliw przez Orlen i Lotos zwiększyła się o 20 proc., co przełożyło się na wyższe wpływy z VAT.

Zastępca szefa KAS Piotr Walczak zwrócił uwagę, że uszczelnienie poboru podatków, to nie tylko zwiększenie wpływów do budżetu, ale przede wszystkim stworzenie normalnej konkurencji wśród firm. - Jeśli chodzi o paliwa, to jest 6 tys. podmiotów, które działają w tej sferze i wreszcie mogą legalnie działać, konkurować swoimi kosztami i przedsiębiorczością, nie zaś działaniem omijającym należności publiczno-prawne – powiedział Walczak.

Wyjaśnił, że KAS skupia się na analizie danych, zarówno automatycznej, jak i z wykorzystaniem metod eksperckich z wykorzystaniem analizy łańcuchów transakcyjnych. - To wszystko powoduje, że tylko w ostatnim okresie znaleźliśmy w ramach analiz 30 łańcuchów karuzel VAT. W karuzelach tych bierze udział 280 podmiotów, duża ich część jest zarejestrowana poza granicami naszego państwa – powiedział. Poinformował, że wobec tych podmiotów są już prowadzone postępowania. - Dzisiaj przed nami ciężko jest ukryć wyłudzenie podatku VAT”– podkreślił.

Jak dodał, wśród ostatnich sukcesów KAS, z wykorzystaniem analizy ryzyka, jest wykrycie na granicy Polski z Litwą przemytu ponad pół miliona paczek papierosów w litewskim samochodzie TIR, który miał przewozić do Niemiec torebki. - To jest uszczuplenie należności publiczno-prawnych na 11 mln zł – podał.