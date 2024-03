Najważniejszymi czynnikami na które warto zwrócić uwagę decydując się przy wyborze konta oszczędnościowego są: oprocentowanie konta - im wyższe, tym lepiej. Częstotliwość kapitalizacji odsetek - z reguły jest dzienna lub miesięczna. Koszty prowadzenia konta - przeważnie prowadzenie konta oszczędnościowego jest darmowe ale warto się upewnić w danym banku czy na pewno tak jest. Koszt wypłaty środków z rachunku – może tak być, że pierwsza w miesiącu jest darmowa, a kolejne są obarczone opłatami.

Aktualnie, na najbardziej atrakcyjnych rachunkach oszczędnościowych, wkłady finansowe mogą przynieść do 7 proc. zysku rocznie.

Porównanie kont oszczędnościowych

Nest Konto Oszczędnościowe: Oprocentowanie wynosi 7,1 proc. przez 90 dni. Zakres kwot to do 100 tys. zł.

Jest to oferta tylko dla nowych klientów. Należy posiadać lub założyć darmowe konto osobiste w Nest Banku.

Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBank: Dla nowych klientów oprocentowanie wynosi 7 proc. w skali roku do 50 tys. zł oraz 6,5 proc w skali roku dla nadwyżki od 50 tys. zł do 300 tys. zł. Jest możliwość zyskania dodatkowych 650 zł premii w promocji VeloBank za aktywność i wpisanie kodu polecenia. Należy wyrazić zgody marketingowe

Konto Oszczędnościowe do 100 000 zł na 5 miesięcy w Pekao. Oprocentowanie wynosi 7 proc. Należy mieć lub założyć Konto Przekorzystne. Promocja ważna jest dla nowych klientów. Jest możliwość zyskania dodatkowych 200 zł za założenie konta osobistego i 150 zł za założenia konta dziecku w promocji Pekao.

Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Banku ma dla nas oprocentowanie, które wynosi 7 proc / 4,5 proc przez 4 miesiące. Promocja dla nowych środków. Z tym, że 4,5 proc. jest dla obecnych klientów. 7,0 proc. obowiązuje dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste i będą wykonywać min. 5 płatności kartą w miesiącu.

Jest możliwość zyskania dodatkowej premii 500 zł w promocji Alior Banku i do 240 zł zwrotu rocznie za płatności telefonem Zakres kwot to do 100 tys. zł.

Mbank ma dla nas ofertę związaną z kontem "Moje cele". Jest to konto oprocentowae na 6,5 proc. przez 3 miesiące do 50 000 zł. Należy posiadać lub założyć online eKonto osobiste.

Co miesiąc trzeba odkładać o minimum 100 zł więcej, niż wynosi suma obciążeń konta oszczędnościowego.

Mamy możliwość zyskania dodatkowych 520 zł premii za założenie ekonta osobistego w promocji mBanku.

Konto czy lokata?

Wybór między kontem oszczędnościowym a lokatą zależy od Twojej sytuacji życiowej i preferencji.

Lokata jest dobrym wyborem, jeśli chcesz oszczędzać na dłuższy okres i nie potrzebujesz dostępu do tych pieniędzy przez określony czas. Z kolei konto oszczędnościowe jest bardziej elastyczne i pozwala na oszczędzanie na krótsze terminy. Obie formy oszczędzania są w miarę bezpieczne.