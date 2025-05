Skąd ten niepokój?

W 2023 i 2024 r. płaca minimalna rosła dwukrotnie (1 stycznia i 1 lipca). To powodowało, że od lipca automatycznie zmieniały się także limity zajęć komorniczych. W 2025 r. takiej podwyżki nie będzie – Rada Ministrów zdecydowała o jednorazowej zmianie tylko od 1 stycznia 2025 r.

W praktyce oznacza to, że w lipcu 2025 r. zasady egzekucji z wynagrodzenia nie zmienią się ani na korzyść, ani na niekorzyść dłużników.

Ile dokładnie może zabrać komornik?

Na zwykłe długi (kredyty, mandaty, raty) komornik może potrącić maksymalnie 50 proc. Twojej pensji netto, ale musi zostawić Ci co najmniej 3 499,50 zł netto – to 75 proc. obowiązującego od 1 stycznia 2025 r. minimalnego wynagrodzenia (4 666 zł brutto).

Przy alimentach limit rośnie do 60 proc. i wówczas nie ma kwoty wolnej.

W przypadku zaliczek od pracodawcy komornik może zająć do 75 proc. wypłaty.

Przy karze porządkowej wynikającej z Kodeksu pracy, komornik m zająć nawet 90 proc.

W dwóch ostatnich przypadkach również obowiązują minimalne kwoty, które muszą zostać pracownikowi (odpowiednio ¼ oraz ¹⁄₁₀ płacy minimalnej). Jeśli pracujesz na część etatu, zarówno procenty, jak i kwotę wolną oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Dlaczego lipiec 2025 r. nic nie zmieni?

Wielu pracowników z zajęciem komorniczym co roku z nadzieją wyczekuje lipca, bo w poprzednich latach właśnie wtedy rosła płaca minimalna, a wraz z nią – kwoty wolne od potrąceń. W 2025 r. sytuacja wygląda inaczej. Choć pojawiły się podwyżki w wybranych sektorach, to ogólnokrajowa płaca minimalna pozostaje bez zmian. Dlaczego tak się dzieje i co to oznacza dla osób z zajęciem komorniczym? Oto powody:

Brak drugiej podwyżki płacy minimalnej – wskaźnik inflacji (103,6%) był niższy niż 105%, więc ustawowy mechanizm dwóch podwyżek się nie uruchomił.

Kwoty wolne od potrąceń i maksymalne progi (50% / 60%) są sztywno powiązane z płacą minimalną i zmieniają się tylko w dniu jej podwyższenia.

Specjalne podwyżki (np. dla personelu medycznego od 1 lipca 2025 r.) nie wpływają na ogólnokrajową kwotę wolną – choć oczywiście wyższa pensja oznacza wyższą bazę do procentowego potrącenia.

O czym pamiętać już dziś?

Zanim odetchniesz z ulgą, że lipcowe limity nie wzrosną, upewnij się, że Twoja bieżąca egzekucja przebiega prawidłowo. Oto cztery szybkie kroki kontrolne:

Sprawdź tytuł egzekucyjny – od niego zależy, czy obowiązuje próg 50% (zwykłe długi) czy 60% (alimenty).

Kontroluj potrącenia na pasku płacowym – kwota "na rękę" po zajęciu nie może spaść poniżej ustawowego progu ochronnego.

Kilka etatów = kilka limitów – progi liczy się osobno u każdego pracodawcy, więc przy dodatkowej pracy łatwo przeoczyć przekroczenie.

Reaguj na błędy – gdy limit zostanie naruszony, złóż skargę do komornika (art. 767 KPC) lub zawiadom Państwową Inspekcję Pracy.

Lipiec 2025 r. nie przyniesie podwyżki komorniczych potrąceń, o ile sam nie otrzymasz wyższej pensji. Komornik nadal może zająć maksymalnie połowę (lub 60% przy alimentach) Twojego wynagrodzenia, ale musi zostawić Ci co najmniej 3 499,50 zł netto przy pełnym etacie. Zamiast obawiać się zmian w prawie, rzuć okiem na swój pasek wypłaty – i śpij spokojnie.