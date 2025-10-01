Obecnie pracodawca pokrywa koszty chorobowego przez pierwsze 33 dni zwolnienia. Od 34. dnia świadczenie przechodzi na ZUS. Rząd planuje zmienić ten system i od razu przerzucić obowiązek wypłat na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej potwierdza, że trwają prace nad reformą. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała, że zmiana jest częścią szerszej przebudowy systemu zasiłków.

Ulga dla przedsiębiorców

Dla wielu firm wynagrodzenie chorobowe to poważne obciążenie – w niektórych przypadkach nawet 20 proc. kosztów miesięcznych. Likwidacja chorobowego oznaczałaby oszczędności i mniej obowiązków dla działów kadr. Eksperci Business Centre Club podkreślają, że to jedna z najbardziej oczekiwanych reform przez przedsiębiorców.

Reklama

Zwolnienia lekarskie. Idą zmiany

Reklama

Przerzucenie kosztów na ZUS nie będzie tanie. Resort szacuje, że w 2025 roku wydatki sięgnęłyby 13,5 mld zł, a w 2026 roku – już 14,4 mld zł. Dlatego równolegle rząd analizuje zmiany w systemie kontroli zwolnień lekarskich.

Sławomir Jagieła, ekspert BCC, uważa, że większą rolę powinno odegrać Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Kontrole powinny odbywać się już na etapie wystawiania zwolnień, a nie dopiero po fakcie.

Zasiłek chorobowy. Kiedy zmiana wejdzie w życie?

Początkowo mówiło się o 2025 roku, ale projekt utknął w pracach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero w 2026 roku.