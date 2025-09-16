Zasiłek pielęgnacyjny ma częściowo pokrywać wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku jego wysokość pozostaje na poziomie 215,84 zł miesięcznie. Niestety, mimo rosnących kosztów życia, kwota ta nie wzrośnie, ponieważ jego weryfikacja odbywa się co trzy lata, a ostatnia, w 2024 roku, nie przyniosła podwyżki. Kolejna weryfikacja nastąpi dopiero w 2027 roku.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie to przysługuje:

Niepełnosprawnemu dziecku (do 16. roku życia).

Osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Osobie, która ukończyła 75 lat.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a równoważne orzeczenie może wydać także ZUS lub KRUS.

Zasiłek pielęgnacyjny. Kto może się ubiegać?

Wniosek może złożyć:

Pełnoletnia osoba niepełnosprawna.

Osoba, która ukończyła 75 lat.

Inna osoba reprezentująca niepełnosprawnego (np. rodzic, opiekun prawny).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje obywatelom Polski mieszkającym w kraju, a także niektórym grupom cudzoziemców, w tym obywatelom UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii (pod pewnymi warunkami) oraz obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce z powodu konfliktu zbrojnego.

W przeciwieństwie do zasiłku, dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS, czeka podwyżka. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość ma wzrosnąć z obecnych 348,22 zł do 365,28 zł miesięcznie. Na tej waloryzacji skorzysta setki tysięcy seniorów i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którzy spełniają kryteria ZUS. Dodatek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do zasiłku, jest związany z wiekiem (przysługuje seniorom po 75. roku życia) lub orzeczoną niezdolnością do pracy.

Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku

Ogólna waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku wyniesie 4,9 proc. Jest to najniższy dopuszczalny ustawowo poziom podwyżki, wyliczony na podstawie wzrostu realnego wynagrodzeń i inflacji w poprzednim roku. Podwyżki wejdą w życie od 1 marca 2026 roku. Minimalna emerytura brutto wzrośnie z 1878,91 zł do 1970,98 zł. Również inne emerytury, renty i dodatki (w tym dodatek pielęgnacyjny) zostaną podniesione o 4,9 proc.

ZUS i gminy wypłacają różne świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny dostajesz automatycznie od ZUS, jeśli masz prawo do emerytury lub renty i ukończyłeś 75 lat (lub masz orzeczenie o niezdolności do pracy). Zasiłek pielęgnacyjny, wypłacany przez gminy, wymaga złożenia wniosku.

Kiedy świadczenia się wykluczają i jak złożyć wniosek?

Wielu Polaków zapomina, że nie można pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek (np. po ukończeniu 75. roku życia), automatycznie tracisz prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny. Kiedy nie przysługuje?

Zasiłek nie przysługuje:

Gdy masz przyznany dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury.

Gdy przebywasz w instytucji zapewniającej całodobowe, nieodpłatne utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład karny).

Gdy inny członek rodziny pobiera podobne świadczenie za granicą na pokrycie kosztów Twojej pielęgnacji (chyba że przepisy koordynacyjne stanowią inaczej).

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Zbierz wymagane dane (swoje i osoby, na którą składasz wniosek, numery PESEL, numer konta bankowego). Zaloguj się na portalu Emp@tia (przez Profil Zaufany lub podpis elektroniczny). Wypełnij wniosek, dołączając zeskanowane dokumenty. Wyślij wniosek. Poczekaj na odpowiedź, która przyjdzie na Twoją skrzynkę w Emp@tii. Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. Zazwyczaj rozpatruje go urząd gminy, urząd miasta lub ośrodek pomocy społecznej, a decyzję otrzymasz w ciągu miesiąca (lub dwóch miesięcy w skomplikowanych sprawach). Zasiłek otrzymasz od miesiąca złożenia wniosku, na okres ważności orzeczenia lub na czas nieokreślony, jeśli orzeczenie jest stałe lub ukończyłeś 75 lat.