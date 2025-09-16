- Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
- Zasiłek pielęgnacyjny. Kto może się ubiegać?
- Dodatek pielęgnacyjny. Będzie podwyżka w 2026 r.?
- Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku
- Kiedy świadczenia się wykluczają i jak złożyć wniosek?
- Zasiłek pielęgnacyjny. Kiedy nie przysługuje?
- Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?
Zasiłek pielęgnacyjny ma częściowo pokrywać wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W 2026 roku jego wysokość pozostaje na poziomie 215,84 zł miesięcznie. Niestety, mimo rosnących kosztów życia, kwota ta nie wzrośnie, ponieważ jego weryfikacja odbywa się co trzy lata, a ostatnia, w 2024 roku, nie przyniosła podwyżki. Kolejna weryfikacja nastąpi dopiero w 2027 roku.
Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
Świadczenie to przysługuje:
- Niepełnosprawnemu dziecku (do 16. roku życia).
- Osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.
- Osobie, która ukończyła 75 lat.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, a równoważne orzeczenie może wydać także ZUS lub KRUS.
Zasiłek pielęgnacyjny. Kto może się ubiegać?
Wniosek może złożyć:
- Pełnoletnia osoba niepełnosprawna.
- Osoba, która ukończyła 75 lat.
- Inna osoba reprezentująca niepełnosprawnego (np. rodzic, opiekun prawny).
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje obywatelom Polski mieszkającym w kraju, a także niektórym grupom cudzoziemców, w tym obywatelom UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii (pod pewnymi warunkami) oraz obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce z powodu konfliktu zbrojnego.
Dodatek pielęgnacyjny. Będzie podwyżka w 2026 r.?
W przeciwieństwie do zasiłku, dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS, czeka podwyżka. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość ma wzrosnąć z obecnych 348,22 zł do 365,28 zł miesięcznie. Na tej waloryzacji skorzysta setki tysięcy seniorów i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którzy spełniają kryteria ZUS. Dodatek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do zasiłku, jest związany z wiekiem (przysługuje seniorom po 75. roku życia) lub orzeczoną niezdolnością do pracy.
Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku
Ogólna waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku wyniesie 4,9 proc. Jest to najniższy dopuszczalny ustawowo poziom podwyżki, wyliczony na podstawie wzrostu realnego wynagrodzeń i inflacji w poprzednim roku. Podwyżki wejdą w życie od 1 marca 2026 roku. Minimalna emerytura brutto wzrośnie z 1878,91 zł do 1970,98 zł. Również inne emerytury, renty i dodatki (w tym dodatek pielęgnacyjny) zostaną podniesione o 4,9 proc.
ZUS i gminy wypłacają różne świadczenia. Dodatek pielęgnacyjny dostajesz automatycznie od ZUS, jeśli masz prawo do emerytury lub renty i ukończyłeś 75 lat (lub masz orzeczenie o niezdolności do pracy). Zasiłek pielęgnacyjny, wypłacany przez gminy, wymaga złożenia wniosku.
Kiedy świadczenia się wykluczają i jak złożyć wniosek?
Wielu Polaków zapomina, że nie można pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek (np. po ukończeniu 75. roku życia), automatycznie tracisz prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
Zasiłek pielęgnacyjny. Kiedy nie przysługuje?
Zasiłek nie przysługuje:
- Gdy masz przyznany dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury.
- Gdy przebywasz w instytucji zapewniającej całodobowe, nieodpłatne utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład karny).
- Gdy inny członek rodziny pobiera podobne świadczenie za granicą na pokrycie kosztów Twojej pielęgnacji (chyba że przepisy koordynacyjne stanowią inaczej).
Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?
Zbierz wymagane dane (swoje i osoby, na którą składasz wniosek, numery PESEL, numer konta bankowego). Zaloguj się na portalu Emp@tia (przez Profil Zaufany lub podpis elektroniczny). Wypełnij wniosek, dołączając zeskanowane dokumenty. Wyślij wniosek. Poczekaj na odpowiedź, która przyjdzie na Twoją skrzynkę w Emp@tii. Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. Zazwyczaj rozpatruje go urząd gminy, urząd miasta lub ośrodek pomocy społecznej, a decyzję otrzymasz w ciągu miesiąca (lub dwóch miesięcy w skomplikowanych sprawach). Zasiłek otrzymasz od miesiąca złożenia wniosku, na okres ważności orzeczenia lub na czas nieokreślony, jeśli orzeczenie jest stałe lub ukończyłeś 75 lat.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję