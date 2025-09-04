OPZZ wnosi, aby płaca minimalna była jednoskładnikowa i nie wliczała dodatków. Związki zawodowe postulują, aby płaca minimalna była zdefiniowana jako płaca zasadnicza. W ich ocenie, taka zmiana przywróci właściwą funkcję dodatkom do wynagrodzenia.

Zbyt mały wzrost i ryzyko inflacji

Według OPZZ, proponowany przez rząd wzrost o 140 zł brutto (95 zł netto) to zaledwie 3%. Jest to zbyt mało, aby realnie wesprzeć pracowników. Związki zwracają uwagę, że prognoza inflacji na 2026 rok, ustalona przez rząd na poziomie 103%, jest ryzykowna. Jeśli inflacja będzie wyższa, realna wartość płacy minimalnej może spaść.

OPZZ przypomina, że proponowana przez rząd kwota obniży relację płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia – z 52,7% w 2025 r. do 50,5% w 2026 r. Związki oceniają to jako regres, który jest szkodliwy dla pracowników i całej gospodarki. Podkreślają, że Polska potrzebuje impulsu popytowego, a nie dalszego „zaciskania pasa” kosztem najmniej zarabiających.

Wymagania OPZZ

OPZZ uważa, że wzrost płacy minimalnej do poziomu 5015 zł jest uzasadniony i nie zagrozi przedsiębiorstwom. Taki poziom podwyżki zapewni wzrost o 238 zł netto, co będzie realnym wsparciem dla pracujących i utrzyma relację do przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 52,7%.

Związki wierzą, że odpowiedni wzrost płacy minimalnej wesprze konsumpcję wewnętrzną, przeciwdziała ubóstwu, wzmocni spójność społeczną i zwiększy dochody publiczne. Rada Ministrów ma czas na przyjęcie rozporządzenia w sprawie wysokości płacy minimalnej na 2026 r. do 15 września.