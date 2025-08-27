Wysokość wynagrodzenia nauczycieli a kwalifikacje
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego są zróżnicowane w zależności od kwalifikacji nauczyciela. Jak podaje portalsamorzadowy.pap.pl, oto jak kształtują się zarobki na poszczególnych poziomach:
- Nauczyciele początkujący: Jeśli posiadają tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ich minimalne wynagrodzenie wynosi 5153 zł.
W przypadku innego wykształcenia (np. magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przygotowaniem pedagogicznym), stawka minimalna to 5027 zł.
- Nauczyciele mianowani: Nauczyciele mianowani z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym mogą liczyć na co najmniej 5310 zł.
Pozostali nauczyciele mianowani (z innym wykształceniem) otrzymają 5156 zł.
- Nauczyciele dyplomowani: Najwyższe minimalne wynagrodzenie, wynoszące 6211 zł, przysługuje nauczycielom dyplomowanym z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.
W przypadku dyplomowanych nauczycieli z innym wykształceniem, minimalna stawka to 5405 zł.
Brak podwyżek i zmiany w nagrodach jubileuszowych
Mimo postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ministerstwo Edukacji ogłosiło, że w 2025 roku nie przewiduje 10-procentowej podwyżki wynagrodzeń, argumentując to stanem budżetu państwa.
Jednocześnie, warto zauważyć, że nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła zmiany w systemie nagród jubileuszowych. Nagroda za 40 lat pracy została podniesiona z 250 proc. do 300 proc. wynagrodzenia, a nauczyciele, którzy przepracują 45 lat, otrzymają nagrodę w wysokości aż 400 proc, swojego wynagrodzenia.
