Wysokość wynagrodzenia nauczycieli a kwalifikacje

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego są zróżnicowane w zależności od kwalifikacji nauczyciela. Jak podaje portalsamorzadowy.pap.pl, oto jak kształtują się zarobki na poszczególnych poziomach:

Nauczyciele początkujący: Jeśli posiadają tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ich minimalne wynagrodzenie wynosi 5153 zł.

W przypadku innego wykształcenia (np. magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat z przygotowaniem pedagogicznym), stawka minimalna to 5027 zł.

Nauczyciele mianowani: Nauczyciele mianowani z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym mogą liczyć na co najmniej 5310 zł.

Pozostali nauczyciele mianowani (z innym wykształceniem) otrzymają 5156 zł.

Nauczyciele dyplomowani: Najwyższe minimalne wynagrodzenie, wynoszące 6211 zł, przysługuje nauczycielom dyplomowanym z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

W przypadku dyplomowanych nauczycieli z innym wykształceniem, minimalna stawka to 5405 zł.

Brak podwyżek i zmiany w nagrodach jubileuszowych

Mimo postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ministerstwo Edukacji ogłosiło, że w 2025 roku nie przewiduje 10-procentowej podwyżki wynagrodzeń, argumentując to stanem budżetu państwa.

Jednocześnie, warto zauważyć, że nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła zmiany w systemie nagród jubileuszowych. Nagroda za 40 lat pracy została podniesiona z 250 proc. do 300 proc. wynagrodzenia, a nauczyciele, którzy przepracują 45 lat, otrzymają nagrodę w wysokości aż 400 proc, swojego wynagrodzenia.