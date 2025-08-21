Coraz więcej osób wykonuje swoją pracę przed ekranem komputera, zarówno w biurach, jak i zdalnie. Długotrwała praca przy monitorze ma jednak poważne konsekwencje dla wzroku: pieczenie oczu, pogorszenie ostrości widzenia czy bóle głowy to jedne z najczęstszych dolegliwości. Z tego względu przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę określone obowiązki. Jednym z nich jest refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli ich noszenie zostało zalecone przez lekarza medycyny pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik może liczyć na dofinansowanie, najczęściej w wysokości około 300 zł.

Czy pracodawca ma obowiązek finansować okulary?

Obowiązek finansowania okularów przez pracodawcę wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Paragraf 8 punkt 2 stanowi:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Dokument ten jednoznacznie wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok, jeżeli takie zalecenie zostało wydane podczas profilaktycznego badania lekarskiego.

Komu przysługuje dofinansowanie do okularów?

Dopłata do zakupu okularów należy się każdemu pracownikowi, który spełnia określone warunki:

pracuje przy komputerze co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy , czyli przynajmniej 4 godziny dziennie przy pełnym etacie,

, czyli przynajmniej 4 godziny dziennie przy pełnym etacie, został skierowany na badania profilaktyczne przez pracodawcę – wstępne, okresowe lub kontrolne,

– wstępne, okresowe lub kontrolne, otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie, że podczas wykonywania obowiązków służbowych powinien korzystać z okularów korygujących wzrok.

W praktyce oznacza to, że nie każdy pracownik ma prawo do dopłaty. Osoba, która spędza przy komputerze jedynie godzinę dziennie lub nie ma zaleceń lekarskich, nie może żądać od pracodawcy dofinansowania.

Ile wynosi dopłata do okularów od pracodawcy?

Prawo nie określa konkretnej kwoty dopłaty. Z tego względu jej wysokość zależy od ustaleń w danej firmie: regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego pracy albo wewnętrznych zasad BHP. Najczęściej pracodawcy przyznają refundację w wysokości od 200 do 500 zł, przy czym w wielu przedsiębiorstwach standardem stała się kwota około 300 zł.

Trzeba pamiętać, że dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniami lekarza medycyny pracy. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku zwracać pieniędzy za droższe szkła progresywne, okulary przeciwsłoneczne czy designerskie oprawki, jeśli ich wybór nie był uzasadniony medycznie.

Jak dostać dofinansowanie do okularów z pracy?

Procedura uzyskania refundacji jest stosunkowo prosta, jednak wymaga dopełnienia kilku formalności. Aby otrzymać dofinansowanie, pracownik powinien:

odbyć badanie profilaktyczne – wstępne (przy zatrudnieniu), okresowe lub kontrolne (np. po chorobie); otrzymać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające konieczność korzystania z okularów podczas pracy przy komputerze; złożyć wniosek do pracodawcy wraz z zaświadczeniem i dowodem zakupu okularów (fakturą lub rachunkiem); poczekać na zwrot środków – pracodawca powinien wypłacić refundację w terminie określonym w wewnętrznych przepisach firmy.

Niektóre przedsiębiorstwa wymagają wcześniejszej zgody na zakup, inne wypłacają pieniądze dopiero po przedstawieniu faktury. Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w miejscu zatrudnienia.