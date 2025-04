Nawet 40 dni wolnego w 2025 roku. Wystarczy, że weźmiesz 13 dni urlopu

Okazuje się, że można uzyskać nawet 40 dni wolnego, biorąc tylko 13 dni urlopu w 2025 roku! Najlepsze terminy na długi weekend to: Nowy Rok, Majówka, Boże Ciało, sierpień, listopad i Boże Narodzenie. Warto też dodać, że w tym roku Wigilia, po raz pierwszy, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. A to oznacza dłuższy odpoczynek świąteczny!

Kiedy najlepiej wziąć urlop w 2025 roku, żeby cieszyć się długimi weekendami?

Aby móc cieszyć się z dni wolnych, a nie wykorzystać przy tym całej puli urlopowej, warto skorzystać z poniższych podpowiedzi. Kiedy więc wziąć wolne, żeby mieć dłuższe wolne? Noworoczny odpoczynek już za nami, ale jeżeli ktoś dobrze go rozplanował, to miał aż 9 dni wolnego na początku 2025 roku. Urlop: 2, 3 i 7 stycznia. Wolne od: 1 do 9 stycznia. Co dalej?

Majówka 2025 to nawet 5 dni wolnego. Wystarczy wziąć urlop 2 maja (piątek), aby cieszyć się wolnym od 1 do 4 maja (a jeśli pracodawca wyznaczy dodatkowy dzień wolny za 3 maja – to nawet do 5 maja.

Wystarczy wziąć urlop 2 maja (piątek), aby cieszyć się wolnym od 1 do 4 maja (a jeśli pracodawca wyznaczy dodatkowy dzień wolny za 3 maja – to nawet do 5 maja. Długi weekend czerwcowy to 4 dni wolnego . Wystarczy wziąć urlop 20 czerwca (piątek). Wtedy wolne wypada od 19 do 22 czerwca.

. Wystarczy wziąć urlop 20 czerwca (piątek). Wtedy wolne wypada od 19 do 22 czerwca. Długi weekend w sierpniu to 3 dni wolnego. 15 sierpnia wypada w piątek, więc to kolejna okazja do długiego weekendu.

15 sierpnia wypada w piątek, więc to kolejna okazja do długiego weekendu. Długi listopadowy weekend to 4 dni wolnego. Wystarczy wziąć urlop 10 listopada (poniedziałek), aby cieszyć się wolnym od 8 do 11 listopada.

Wystarczy wziąć urlop 10 listopada (poniedziałek), aby cieszyć się wolnym od 8 do 11 listopada. Święta Bożego Narodzenia to aż 9 dni odpoczynku. Weź urlop 22, 23 i 27 grudnia. Wtedy wolne będziesz miał od 20 do 28 grudnia.

Dni wolne od pracy w 2025 roku

Oto lista dni wolnych od pracy w 2025 roku:

1 stycznia (środa) – Nowy Rok,

6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli,

20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc,

21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja (czwartek) – Święto Pracy,

3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja (za ten dzień przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie!),

19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,

15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych (za ten dzień również przysługuje dodatkowy dzień wolny!),

11 listopada (wtorek) – Święto Niepodległości,

24 grudnia (środa) - NOWOŚĆ! Od 2025 roku Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy,

25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie,

26 grudnia (piątek) – Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje w 2025 roku?

Osobom zatrudnionym na umowach o pracę przysługuje dodatkowo płatny urlop, który jest zależny od stażu i wymiaru czasu pracy. Wynosi on 20 dni (jeżeli pracownik przepracował mniej niż 10 lat) lub 26 dni w roku kalendarzowym (gdy pracownik przepracował przynajmniej 10 lat).

