Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS? Oto kwota

Emerytura jest nieodzownym elementem systemu zabezpieczenia społecznego, zapewniając osobom starszym stabilne źródło dochodu, niezbędne do utrzymania odpowiedniego standardu życia. Jej rola jest szczególnie istotna w kontekście wydatków związanych z utrzymaniem zdrowia i codziennymi potrzebami.

Nabycie prawa do minimalnego świadczenia emerytalnego, wynoszącego obecnie 1878,91 zł brutto, uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Oprócz osiągnięcia odpowiedniego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – wymagane jest posiadanie co najmniej 20-letniego (kobiety) lub 25-letniego (mężczyźni) okresu składkowego.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego jest rezultatem obliczeń, uwzględniających szereg zmiennych. Do najważniejszych czynników determinujących wysokość emerytury należą: długość okresu składkowego, wysokość zarobków i składek, średnia długość życia, wiek przejścia na emeryturę oraz dodatkowe oszczędności emerytalne zgromadzone w ramach OFE, PPK czy IKE.

System emerytalny przewiduje coroczną waloryzację wysokości świadczeń emerytalnych w marcu oraz składek na kontach indywidualnych w czerwcu, co ma bezpośredni wpływ na przyszłe świadczenia. Należy podkreślić, że osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem minimalnej emerytury. Decydującym czynnikiem kształtującym wysokość świadczenia jest długość okresu składkowego, czyli okres aktywności zawodowej, na podstawie którego obliczana jest wysokość miesięcznej emerytury wypłacanej przez ZUS. Osoby, które nie zdołają spełnić warunku dotyczącego długości okresu składkowego, mogą liczyć się z istotnym obniżeniem wysokości świadczenia emerytalnego, nawet poniżej poziomu minimalnego.

Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy - ile emerytury z ZUS dostanę?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

Osiągnięcie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Posiadanie odpowiedniego stażu pracy: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Wynika z tego, że 60-letnia kobieta z 20-letnim stażem pracy otrzyma emeryturę. A jej wysokość będzie zależała od wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywała przez ten czas. Natomiast 60-letni mężczyzna z 20-letnim stażem pracy nie będzie mógł otrzymać emerytury. Wówczas wysokość jego świadczenia emerytalnego będzie zależała od wysokości zgromadzonego przez niego kapitału.

Kobieta zatrudniona przez 20 lat na najniższym stanowisku może liczyć jedynie na minimalne świadczenie emerytalne, które od 1 marca 2025 roku wynosi 1884,61 zł brutto. Po odliczeniu składek i podatku, emerytura netto osiągnie poziom około 1715 zł.Na taką kwotę będzie mogła więc liczyć 60-letnia kobieta z 20-letnim stażem pracy.

Warunki nabycia prawa do minimalnej emerytury są dla mężczyzn bardziej rygorystyczne, ponieważ wymagany okres składkowy wynosi 25 lat. Oznacza to, że mężczyzna, który nie spełni tego kryterium, nie będzie uprawniony do minimalnego świadczenia. Wysokość jego emerytury będzie uzależniona wyłącznie od wysokości zgromadzonego kapitału emerytalnego.

Zgodnie z teoretycznymi założeniami systemu emerytalnego, wysokość świadczenia nie może przekroczyć ustalonego minimum. Jednak, biorąc pod uwagę statystycznie krótszą długość życia mężczyzn, faktyczna wysokość emerytury może zbliżyć się do tego minimum. Mimo spełnienia wymaganego stażu pracy, po dwudziestu latach pracy za najniższe wynagrodzenie, wysokość emerytury będzie relatywnie niska.