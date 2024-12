Chorzy pracownicy, którzy nie mogą pracować, otrzymują wynagrodzenie chorobowe. Jego wysokość zależy od przyczyny choroby:

80 proc. podstawy wymiaru zasiłku za większość przypadków chorób.

podstawy wymiaru zasiłku za większość przypadków chorób. 100 proc. podstawy w szczególnych sytuacjach, takich jak ciąża, wypadki przy pracy czy donacje narządów.

Wynagrodzenie na L4 od 2025 roku - kwota

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie 4666 zł. Ta podwyżka spowoduje wzrost podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego do 4026,30 zł. W praktyce oznacza to, że dzienne wynagrodzenie chorobowe zwiększy się o około 10 zł, osiągając poziom 134,21 zł.

Czym jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy to świadczenie pieniężne przysługujące osobie ubezpieczonej, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Wypłacany jest przez okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż:

182 dni – w przypadku ogólnej choroby,

– w przypadku ogólnej choroby, 270 dni – w przypadku gruźlicy lub ciąży.

Zasiłek chorobowy przysługuje, jeśli spełnione są następujące warunki:

Ubezpieczenie społeczne: Musisz być objęty ubezpieczeniem społecznym.

Musisz być objęty ubezpieczeniem społecznym. Niezdolność do pracy: Musisz posiadać zwolnienie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy.

Musisz posiadać zwolnienie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy. Okres wyczekiwania: W niektórych przypadkach wymagany jest krótki okres wyczekiwania.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru, czyli twojego średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Standardowo zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. Wniosek o zasiłek chorobowy najczęściej składa się do ZUS.

Kto opłaca zasiłek chorobowy?

Pierwsze 33 dni zwolnienia (14 dni dla osób po 50. roku życia) finansuje pracodawca. Później wypłatami zajmuje się ZUS. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba przepracować wcześniej określony okres. Dla pracowników etatowych to 30 dni, a dla osób pracujących na własny rachunek lub dobrowolnie ubezpieczonych – 90 dni. Nie każdy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. Osoby na umowach zlecenie czy o dzieło muszą się do niego dodatkowo zgłosić.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do weryfikowania, czy osoby korzystające ze zwolnień lekarskich przestrzegają zaleceń medycznych. W przypadku stwierdzenia, że pracownik nie stosuje się do zaleceń lekarza i podejmuje działania niezgodne ze stanem zdrowia, ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego.