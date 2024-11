Część pracowników posiada prawo do skorzystania ze specjalnego benefitu w postaci dwóch dodatkowych dni wolnych od pracy. Te dodatkowe dni nie są elementem urlopu wypoczynkowego i nie wpływają na jego wymiar.

Dla kogo dodatkowe dwa dni wolne?

Prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy z powodu opieki nad dzieckiem przysługuje każdemu pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Oznacza to, że z tego uprawnienia mogą skorzystać zarówno:

Mamy ,

, Ojcowie ,

, Opiekunowie prawni ,

, Inni członkowie rodziny faktycznie opiekujący się dzieckiem.

Ważne jest, że prawo to przysługuje niezależnie od:

Stażu pracy ,

, Rodzaju umowy o pracę (pełny etat, część etatu),

(pełny etat, część etatu), Wymiaru czasu pracy.

Te dwa dni urlopu przepadną

Należy podkreślić, że prawo precyzyjnie określa warunki korzystania z tego przywileju. Niewykorzystane dwa dodatkowe dni wolnego przepadną z końcem grudnia 2024 roku. Pracownicy mają zatem jeszcze listopad i grudzień na skorzystanie z tej możliwości. Warto jednak pamiętać, że prawo do tego świadczenia nie przysługuje każdemu.

Dodatkowe dni urlopu są płatne

Należy podkreślić, że dodatkowe dwa dni urlopu są w pełni wynagradzane. Oznacza to, że pracownik otrzymuje za ten okres pełne wynagrodzenie, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim, gdzie wynagrodzenie jest częściowo pomniejszane. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy wychowujący dzieci w wieku do 14 lat mogą skorzystać z dwóch dodatkowych dni płatnego urlopu w ciągu roku, aby osobiście zająć się swoimi pociechami. To przywilej, który pozwala pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi.

Ten urlop przepada z końcem roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, prawo do dwóch dni płatnej opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat odnosi się wyłącznie do roku kalendarzowego, w którym to prawo powstało. Oznacza to, że niewykorzystane godziny opieki nie mogą być przeniesione na kolejny rok.

Sposób wykorzystania dwóch dni wolnych na opiekę nad dzieckiem jest ściśle określony. Choć pracownik może wykorzystać te dni w formie godzin, to jeśli zdecyduje się na wykorzystanie jednego pełnego dnia, drugiego dnia również nie może podzielić. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do tych dni, jednak zasady ich wykorzystania są dostosowane do ich indywidualnego czasu pracy.

