W 2024 roku kalendarz świąteczno-noworoczny okazał się niezwykle korzystny. Zgodnie z harmonogramem, nawet bez konieczności korzystania z urlopu, będziemy mieli okazję do dłuższego odpoczynku i celebrowania świąt w 2024 roku.

Okres świąteczno-noworoczny w 2024 roku

W tym roku Wigilia przypada na dzień powszedni, we wtorek, a wiele firm zdecydowało się na skrócenie czasu pracy lub całkowite zwolnienie pracowników w tym dniu. Dzięki temu, po weekendzie wystarczy jeden dzień pracy, by rozpocząć świąteczne celebrowanie. Analogicznie, święta Bożego Narodzenia wypadają w środę i czwartek, co oznacza, że po nich czeka nas tylko jeden dzień roboczy przed kolejnym weekendem.

W kolejnym tygodniu, po sylwestrowej nocy, która wypada we wtorek, będziemy mieli dzień wolny od pracy. Następnie, po dwóch dniach pracy, tj. czwartku i piątku, rozpocznie się kolejny długi weekend, kończący się świętem Trzech Króli, przypadającym na sobotę.

7 dni urlopu, a 17 dni wolnego

Decydując się na wykorzystanie urlopu i biorąc siedem (lub sześć) dni wolnych, możemy przedłużyć okres świąteczno-noworoczny do aż siedemnastu dni, od 21 grudnia 2024 roku do 6 stycznia 2024 roku.

Dni wolne od pracy w 0225 roku

W roku 2025 kalendarz przewiduje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Niestety, część z nich, bo aż cztery, przypada na dni weekendowe. Mimo to, łącznie z pozostałymi dniami wolnymi, w 2025 roku możemy liczyć na 115 dni odpoczynku. Dni wolne od pracy w 2025 roku to:

1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki,

(środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki, 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie),

(niedziela) - Wielkanoc,

(niedziela) - Wielkanoc, 21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny,

(czwartek) - Święto Pracy,

(czwartek) - Święto Pracy, 3 maja ( sobota ) - Święto Konstytucji 3 Maja,

(niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

(niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało,

(piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

(piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada ( sobota ) - Wszystkich Świętych,

( ) - Wszystkich Świętych,

(wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

(czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

Święta wypadające w sobotę w 2025 roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy święto wypada w sobotę. W roku 2025 takie sytuacje wystąpią dwukrotnie: podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz Wszystkich Świętych. Warto podkreślić, że każde święto przypadające w ciągu okresu rozliczeniowego, poza niedzielami, skutkuje skróceniem czasu pracy o 8 godzin.

